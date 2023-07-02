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Ömer Çelik'ten Fransa'daki olayların Türkiye'de de yaşanacağı iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir yaklaşım

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#Ömer Çelik#Fransa#Göç Politikası
Ömer Çelikten Fransadaki olayların Türkiyede de yaşanacağı iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir yaklaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 09:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" mesajını paylaştı.

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetli ve ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik, ırkçı şiddet ve insani dramlarla dolu politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz.
Bunlar, bir yandan sığınmacıları hedef göstererek nefret suçu işliyor; diğer yandan çatışma çığırtkanlığı yaparak ülkemizde hakim olan barış iklimine karşı korku ve nefret iklimi üretmeye çalışıyorlar...

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#Ömer Çelik#Fransa#Göç Politikası

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