AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in eylemleri soykırımdır

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Uluslararası Adalet Divanındaki dava ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Çelik, 'İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor... İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor… İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır.' ifadelerini kullandı.