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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in eylemleri soykırımdır

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in eylemleri soykırımdır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 14:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor… İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır.' dedi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Uluslararası Adalet Divanındaki dava ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Çelik, 'İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor... İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor… İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in eylemleri soykırımdır

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail

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