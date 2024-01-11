Soykırım davası öncesi Netanyahu resmen çark etti

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı soykırım duruşması arifesinde , Başbakan Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden ele geçirmesi, İsrail'i cesaretlendirmesi yönünde çağrıda bulunan aşırı sağcı müttefiklerine karşı ilk kez açıkça konuştu.





Netanyahu bu önerilere açıkça karşı çıkarak bir ilke imza attı. X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Netanyahu şu ifadeleri kullandı;





'Birkaç noktayı kesinlikle açıklığa kavuşturmak istiyorum: İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusunu yerinden etme gibi bir niyeti yok. İsrail, Filistin halkıyla değil, Hamas ile savaşıyor ve bunu uluslararası hukuka tamamen uygun şekilde yapıyoruz.'





İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz Netanyahu'nun bu çıkışını 'Netanyahu, UAD duruşması öncesinde ilk kez aşırı sağcı müttefiklerinin Gazze'den göçe ilişkin çağrılarına açıkça karşı çıktı' manşeti ile okurlarına duyurdu.