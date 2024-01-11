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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'in yargılanacağı soykırım davası bugün başlıyor! Tarihi davaya saatler kala Netanyahu resmen çark etti

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#İsrail#Gazze#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailin yargılanacağı soykırım davası bugün başlıyor Tarihi davaya saatler kala Netanyahu resmen çark etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 08:16

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasının ilk duruşması bugün başlayacak. İsrail'in savunma yapacağı tarihi duruşma UAD'nin internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın anbean takip edeceği davaya saatler kalan Netanyahu adeta çark etti. İsrailli lider Gazze konusunda siyasi ortaklarına ilk defa açık açık karşı çıktı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Tarihi dava: Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
Tarihi dava: Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, “Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle İsrail hakkında açtığı dava, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün görülmeye başlanıyor.


Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda (Vredespaleis)  başlayacak duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika, soykırım suçlamasına ilişkin savlarını sözlü olarak dile getirecek.


Güney Afrika Cumhuriyeti öncelikli olarak, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor. Yüksek Mahkeme öncelikli olarak bu talebi ele alacak.


İsrail’in talebi üzerine bugün ve yarın yapılacak sözlü oturumlar, birer saat uzatıldı. Duruşmalar, iki gün boyunca görülecek ve Uluslararası Adalet Divanı’nın internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek.

Soykırım davası öncesi Netanyahu resmen çark etti
Soykırım davası öncesi Netanyahu resmen çark etti

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı soykırım duruşması arifesinde , Başbakan Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden ele geçirmesi, İsrail'i cesaretlendirmesi yönünde çağrıda bulunan aşırı sağcı müttefiklerine karşı ilk kez açıkça konuştu.


Netanyahu bu önerilere açıkça karşı çıkarak bir ilke imza attı. X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Netanyahu şu ifadeleri kullandı;


'Birkaç noktayı kesinlikle açıklığa kavuşturmak istiyorum: İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusunu yerinden etme gibi bir niyeti yok. İsrail, Filistin halkıyla değil, Hamas ile savaşıyor ve bunu uluslararası hukuka tamamen uygun şekilde yapıyoruz.'


İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz Netanyahu'nun bu çıkışını 'Netanyahu, UAD duruşması öncesinde ilk kez aşırı sağcı müttefiklerinin Gazze'den göçe ilişkin çağrılarına açıkça karşı çıktı' manşeti ile okurlarına duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi, Husilerden Kızıldeniz'deki nakliye saldırılarını durdurmalarını talep etti

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son vermesini ve Japonya tarafından işletilen ve geçen yıl ele geçirilen Galaxy Leader'ın serbest bırakılmasını talep eden bir kararı kabul etti.

IDF subayı Mısır'daki görüşmelerde 'Philadelphi Rotası'nın geleceğini tartışacağını söyledi

Channel 13'ün haberine göre, üst düzey bir IDF subayı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail-Hamas savaşıyla ilgili görüşmelerde bulunduktan sonra Mısır'dan döndü. Adı açıklanmayan üst düzey güvenlik figürlerine atıfta bulunan Channel 13, görüşmelerin Gazze'ye insani yardım ve Şerit ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philidelphi Rotası'nın geleceği konularını ele aldığını bildirdi.

Beyaz Saray İsrail'in Gazze'deki gazetecileri hedef aldığını yalanladı

Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı artarken ABD'nin gazetecilerin korunmasından yana olmaya devam ettiğini söyledi. Kirby İsrail'e yönelik iddialar ile ilgili ise 'Kasten, kötü niyetle gazetecileri öldürmeye gittiklerine dair hiçbir belirti görmedik' dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTarihi dava: Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
timelineSoykırım davası öncesi Netanyahu resmen çark etti
timelineBM Güvenlik Konseyi, Husilerden Kızıldeniz'deki nakliye saldırılarını durdurmalarını talep etti
timelineIDF subayı Mısır'daki görüşmelerde 'Philadelphi Rotası'nın geleceğini tartışacağını söyledi
timelineBeyaz Saray İsrail'in Gazze'deki gazetecileri hedef aldığını yalanladı
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#İsrail#Gazze#Filistin

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