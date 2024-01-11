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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, “Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle İsrail hakkında açtığı dava, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün görülmeye başlanıyor.
Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda (Vredespaleis) başlayacak duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika, soykırım suçlamasına ilişkin savlarını sözlü olarak dile getirecek.
Güney Afrika Cumhuriyeti öncelikli olarak, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor. Yüksek Mahkeme öncelikli olarak bu talebi ele alacak.
İsrail’in talebi üzerine bugün ve yarın yapılacak sözlü oturumlar, birer saat uzatıldı. Duruşmalar, iki gün boyunca görülecek ve Uluslararası Adalet Divanı’nın internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek.
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı soykırım duruşması arifesinde , Başbakan Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden ele geçirmesi, İsrail'i cesaretlendirmesi yönünde çağrıda bulunan aşırı sağcı müttefiklerine karşı ilk kez açıkça konuştu.
Netanyahu bu önerilere açıkça karşı çıkarak bir ilke imza attı. X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Netanyahu şu ifadeleri kullandı;
'Birkaç noktayı kesinlikle açıklığa kavuşturmak istiyorum: İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusunu yerinden etme gibi bir niyeti yok. İsrail, Filistin halkıyla değil, Hamas ile savaşıyor ve bunu uluslararası hukuka tamamen uygun şekilde yapıyoruz.'
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz Netanyahu'nun bu çıkışını 'Netanyahu, UAD duruşması öncesinde ilk kez aşırı sağcı müttefiklerinin Gazze'den göçe ilişkin çağrılarına açıkça karşı çıktı' manşeti ile okurlarına duyurdu.
BM Güvenlik Konseyi, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son vermesini ve Japonya tarafından işletilen ve geçen yıl ele geçirilen Galaxy Leader'ın serbest bırakılmasını talep eden bir kararı kabul etti.
Channel 13'ün haberine göre, üst düzey bir IDF subayı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail-Hamas savaşıyla ilgili görüşmelerde bulunduktan sonra Mısır'dan döndü. Adı açıklanmayan üst düzey güvenlik figürlerine atıfta bulunan Channel 13, görüşmelerin Gazze'ye insani yardım ve Şerit ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philidelphi Rotası'nın geleceği konularını ele aldığını bildirdi.
Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı artarken ABD'nin gazetecilerin korunmasından yana olmaya devam ettiğini söyledi. Kirby İsrail'e yönelik iddialar ile ilgili ise 'Kasten, kötü niyetle gazetecileri öldürmeye gittiklerine dair hiçbir belirti görmedik' dedi.