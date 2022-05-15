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AK Parti Sözcüsü Çelik : Cahit Özkan'ın BAE dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır

#Ömer Çelik#Cahit Özkan#BAE
AK Parti Sözcüsü Çelik : Cahit Özkanın BAE dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın sözleri hakkında, “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan’ın bir youtube kanalında sarf ettiği sözler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ömer Çelik açıklamasında, “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

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#Ömer Çelik#Cahit Özkan#BAE

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