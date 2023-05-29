AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs TIR'a çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

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Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca Yanık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İkametleri Ordu'da olup, İstanbul'da yaşayan AK Parti seçmenleri Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullanmak için Ordu'ya gitti. Oy kullanma işleminin ardından AK Parti seçmenlerini İstanbul'a getirmek üzere yola çıkan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolunun Sapanca ilçesi yakınlarında aynı istikamete giden Evren Bulut (47) yönetimindeki 06 AVG 91 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli ve Sakarya'dan çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekiplere sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 1'i ağır, 22 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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