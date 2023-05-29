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AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs TIR'a çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

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#Trafik Kazası#AK Parti#Sakarya
AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs TIRa çarptı: 1i ağır 22 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:48

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında ikamet adresleri olan Ordu’da oy kullandıktan sonra İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarptı. İstanbul yönünde bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı kazada otobüste bulunan 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca Yanık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İkametleri Ordu'da olup, İstanbul'da yaşayan AK Parti seçmenleri Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullanmak için Ordu'ya gitti. Oy kullanma işleminin ardından AK Parti seçmenlerini İstanbul'a getirmek üzere yola çıkan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolunun Sapanca ilçesi yakınlarında aynı istikamete giden Evren Bulut (47) yönetimindeki 06 AVG 91 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli ve Sakarya'dan çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekiplere sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 1'i ağır, 22 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs TIRa çarptı: 1i ağır 22 yaralı



Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım, bir süre çift şeritli olarak kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. 

Yaralı yolculardan Ertuğrul Ekiz (47), İstanbul Bağcılar'dan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur Seçiminde oy kullanmak için ikamet adresleri olan Ordu'ya gittiklerini, dönüş yolunda mola verdikten sonra sürücünün değiştiğini ve bir süre sonra otobüsün TIR'a arkadan çarptığını söyledi.

TIR sürücüsü Evren Bulut ise "Yolda gittiğim sırada bir ses duydum, yavaşladım. O sırada arkadan otobüsün çarptığını fark ettim. Emniyet şeridine çekip durdum." dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Trafik Kazası#AK Parti#Sakarya

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