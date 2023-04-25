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AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı! İki kişi tutuklandı

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#AK Parti#Bahçelievler#İstanbul Valiliği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 16:45

İstanbul, Bahçelievler’de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde, silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde, silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK DUYURMUŞTU

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: 

Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı İki kişi tutuklandı

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı İki kişi tutuklandı

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı İki kişi tutuklandı

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı İki kişi tutuklandı

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı İki kişi tutuklandı

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı İki kişi tutuklandı

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#AK Parti#Bahçelievler#İstanbul Valiliği

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