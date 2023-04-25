AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı! İki kişi tutuklandı

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde, silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VALİLİK DUYURMUŞTU
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.