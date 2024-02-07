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AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Şanlıurfa
AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 14:19

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Şanlıurfalılar, yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dün deprem şehitlerimizi Fatihalarla yad ettik. İnşası tamamlanan konutların kura çekimini gerçekleştirdik. 

Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi salon önünde bekleyen vatandaşa seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şanlıurfa'nın şanlı insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı oldun.

İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?

Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.

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"31 MART'TA BU OYUNLARI BOZACAĞIZ"

Sakın oyunlara gelmeyelim. 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?

Sizlerle iftihar ediyorum. Bugün adayları açıklayacağız ama daha sonra mitinge geleceğim. Burada bir miting yapmadan final olmaz.

Biraz sonra aday tanıtımını yaptıktan sonra da Harran Üniversitesi'nde de konut dağıtım toplantısını yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Kahramanmaraş'ta konut dağıtım toplantısını yaptık ve inşaatlar devam ediyor. Burada da bu inşaatlarımız devam edecek. Size güveniyorum, inanıyorum. Siz de bu kardeşinize güvenin, inanın.

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Şanlıurfa

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