AK Parti MYK toplandı... Seçim açıklaması: Tarih geriye çekilebilir

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AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

254 HİZMET KALEMİNİ AÇIKLADI



“Cumhurbaşkanımız 254 hizmet kalemi ve büyük siyasetiyle ilgili açıklama yaptı. TOGG’un yakında yollarda görülecek olmasından, doğalgaz ve petrol rezervleri çok önemli konuları teşkil ediyor. TOGG’un yakında yollarda görülecek olmasından, ülkemizin bağımsızlığı açısından, enerjisi açısından geleceğin kerteriz noktası olması açısından bunlar doğalgaz, petrol rezervleri çok önemli bir durumda. EYT düzenlemesinden 3600 ek göstergeye kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı. En son Yusufeli Barajında görüldüğü gibi büyük eserler yapılıyor. Artık Türkiye manipüle edecek bir ülke değildir. Türkiye küresel düzeyde büyük bir aktördür, bu herkes tarafından kabul görmektedir.

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ZİHİNSEL EGZERSİZ DÜZEYİNDE KALIR

Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerden bir tanesi dış politikada Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan bölgesel ve küresel tablo, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini her zaman vurguluyoruz. Buna sahada cevap verecek güce sahip olduğumuz görülmektedir. Önümüzde uzun bir soğuk savaşın belirmeye başladığını söyleyebiliriz. Bütün bu soğuk savaş tablosu içerisinde Türkiye’nin diplomatik denge ve performansı, Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha görülmüştür. Avrupa Birliği diplomasisi çok etkisiz kaldı. Avrupa Birliği toplantılarında Cumhurbaşkanımız olmadan Rusya-Ukrayna meselesini konuşabilecekleri gibi bir yanılgı içine giriyorlar. Cumhurbaşkanımız olmadan, Rusya-Ukrayna savaşının konuşulması zihinsel egzersiz düzeyinde kalır.

KESİN BİR KARAR YOK

Seçim takvimi ile ilgili gündem bizim irademiz seçimin 18 Haziran’da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran’la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar... Yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat dönemi olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük bir hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Değerlendirmede net bir sonuca varırsak onu size açıklayacağım. Bu erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. İşte yaz gelmiş, vatandaşlarımız bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu’nun çeşitli yerlerine gidiyorlar. O çerçevede değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme de biraz daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Üst kurullarımızda verilmiş bir karar yok. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım.”

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ÖLÜM ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK AHLAKİ DEĞİL

(Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş soruşturması) Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bir ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların tutumu ahlaki değildir. Emniyet, bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bu tür meseleler örtbas edilecektir gibisinden, yurtdışı bağlantılı Cumhur ittifakını hedef gösterenler var, bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi tamamen başka amaçlı gündeme getirilen şeylerdir. Olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır.