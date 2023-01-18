AK Parti MYK perde arkası... Erdoğan: Hava partimizden yana döndü

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Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına ve teşkilata 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “6’lı Masa’nın durumu ortada. Son günlerde hava daha da partimizden yana döndü. 2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz. Yurtdışında özellikle diğer ülke liderleri 2023 seçimleri sonrasında da birlikte çalışmak istediklerini söylüyor” dedi.

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MYK toplantısında, seçim tarihi konusunda yeniden 14 Mayıs üzerinde durulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili, “Seçim tarihi ile ilgili muhalefetin birtakım eleştirileri olsa da seçim tarihini güncelleme noktasında kararlıyız” dediği öğrenildi.

Toplantıda, belediyelerde işten çıkarılan işçi ve personelin geri alımına yönelik Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen sözleşmelilere kadro veren yasa teklifine eklenmesi konusu gündeme geldi. Erdoğan’ın ‘bu işi çözün’ talimatı verdiği öğrenilirken, konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu.