AK Parti-MHP son noktayı koydu... İttifak genişledi

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26 Ekim’de ilk toplantısını yapan AK Parti ve MHP heyetleri, bugüne kadar toplamda 13 kez bir araya geldi. Son toplantıyı geçen cuma günü yapan AK Parti ve MHP heyeti yerel seçimde ittifak çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 2024 seçimleri için anlaşmaya varılan taslak çalışmayı değerlendirmesi bekleniyor.

CHP’DE OLAN BELEDİYELERDE...

Edinilen bilgilere göre taslak çalışmada, Cumhur İttifakı’nın ilk hedefi geçtiğimiz seçimlerde CHP’nin kazandığı büyükşehirler ve illeri geri almak olacak. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla başta olmak üzere büyükşehirlerde AK Parti aday çıkaracak, MHP’nin ise sadece Adana’da adayı desteklenecek. Yine, CHP’de olan Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir ve Sinop’ta da AK Parti ve MHP ortak adayla seçime girecek. Söz konusu illerde yapılan çalışmalar kapsamında hangi partinin o seçim çevresinde oy potansiyeli yüksek ise, o partinin adayının destekleneceği öğrenildi.

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DOĞUDA AK PARTİ

Doğu ve Güneydoğu’da ise Kars, Iğdır, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Batman’da MHP’nin aday çıkarmayacağı, bu seçim çevrelerinde AK Parti’nin adayının destekleneceği ifade edildi.

LİDERLERİN MEMLEKET JESTİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize ile MHP Lideri Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de iki parti birbirine jest yaparak aday çıkarmayacak. 2019’da yapılan ittifakta, AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ile liderlerin memleketi Rize ve Osmaniye’de ittifak yapmıştı.