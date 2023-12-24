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AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'den teröre karşı ortak bildiri

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#TBMM#Ortak Bildiri#Teröre Karşı Bildiri
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisiden teröre karşı ortak bildiri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 01:44

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 4 siyasi parti grubunun imzası ile teröre karşı bildiri yayımlandı.

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AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Grubu imzasıyla yayımlanan bildiride, "Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet, hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisiden teröre karşı ortak bildiri

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#TBMM#Ortak Bildiri#Teröre Karşı Bildiri

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