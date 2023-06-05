Son dakika haberi: AK Parti Meclis Başkan Adayı Kurtulmuş

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AK Parti ve MHP, TBMM Başkanlığı'na aday olarak İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay'la beraber bu öneriyi yaptık. Türkiye Yüzyıl'ına yakışır bir dönemi gazi meclisimizde oluşturmayı arzu ediyoruz. Diğer muhalefet partileriyle birlikte nitelikli kanunların çıkarılması için çalışacağız ve Numan Bey de başkanlık yapacak. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AKÇAY: TBMM BAŞKANLIĞINI EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİNE İNANIYORUZ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Biz de MHP grubu olarak 28. Dönem TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday olarak gösterdik. Birlikte imzaladığımız müracaatı TBMM Başkanlığına verdik. Numan Kurtulmuş'un büyün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yöneteceğine inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın şuuruyla çalışacağız." diye konuştu.