AK Parti listelerinde sürpriz isimler

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan her konuşmasında 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerken, aday listeleriyle ilgili çalışmaları hızlandırdı. Bu çerçevede sürpriz isimlerin listelerde yer alması bekleniyor. Üç döneme takılan bazı sembolik isimlerin, deprem bölgeleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da tepki alan bazı milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinden bir kısmının aday gösterilmeyeceği belirtiliyor.



BAKANLAR NE OLACAK



AK Parti’de yürütülen çalışmalarda, bakanlar ve genel başkan yardımcıların durumları da masaya yatırıldı. Buna göre kulislerde, mevcutta milletvekili olmayan bazı genel başkan yardımcılarının aday gösterilebileceği, 3 döneme takılan bazı isimlerin ise yeniden milletvekili olmayabileceği aktarılıyor. Deprem boyunca öne çıkan ve vatandaş tarafından sevilen bazı bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceği konuşulurken, bazılarının seçim çevresinin değiştirilerek yeniden aday gösterilebileceği, bazı bakanların da aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor.



HER İLDE SEÇİME GİRECEK



AK Parti ve MHP heyetinin bir süredir üzerinde çalıştığı listelerle ilgili yeni bir formül üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, MHP’nin hiç milletvekili çıkaramadığı bazı illerde, AK Parti listesiyle seçime girilip, MHP’li isimlerin yer alabileceği değerlendiriliyor. AK Parti kurmayları, “MHP’nin hiç milletvekili çıkaramadığı iller var. Onun oyunun boşa gitmemesi için oralarda ortak listeyle seçime girip milletvekili çıkarılabilir. AK Parti listesinden girip seçildikten sonra istifa edip MHP’ye geçebilir” dedi.

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DESTİCİ’Yİ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi dün AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Destici ve kurmaylarının yer aldığı görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu. Görüşmede seçim süreci, Cumhur İttifakının yol haritası ve deprem bölgesindeki son durumun değerlendirildiği bildirildi. Erdoğan ve Destici arasında son görüşme geçtiğimiz hafta yapılmıştı. (ANKARA)

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MUSTAFA DESTİCİ: KENDİ LOGOMUZ VE ADAYLARIMIZLA

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 1.5 saatlik görüşmesi sonrası şöyle konuştu: “Büyük Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı daha önce de dile getirdim her noktada; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır ve önceliklerimizden birisi, en başta geleni cumhurbaşkanı adayımızın yani cumhurbaşkanımızın tekrar seçimleri kazanması noktasında sahada tüm gücümüzle, teşkilatımızın her bir ferdinin gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi 81 ilin tamamında kendi ismi, kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır.”

İTTİFAK SÜRECİNDE KARAR HAFTASI

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı’nın genişlemesi için görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Çelik, özetle şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nın büyümesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. BBP zaten Cumhur İttifakı’nın bir parçası, yeniden Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar. Yeniden Refah Partisi ve ANAP’a dair süreç bu hafta tamamlanacak.”

HÜDAPAR’A ZİYARET



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDAPAR Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Görüşmelerimizi bugün bir şekilde devam ettirdik. Önümüzdeki günlerde bu belli bir noktaya gelecek ve netleştirildiğinde bu işin şeklinin nasıl olacağı kamuoyuyla paylaşılacaktır” diye konuştu. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise “Şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok” dedi.(ANKARA)

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ile beraberindeki heyeti dün AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.(ANKARA)

KAMUDAN İSTİFALARDA SON 3 GÜN

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nde gidilen ilk seçim olmasıyla beraber kamudan istifa edecekler de tartışılmaya başlandı. Kamudan istifaların cuma günü saat 17.00’ye kadar tamamlanması gerekiyor. Sisteme göre, Cumhurbaşkanlığı kurullarında görev alanlar, kulislerde aday olacağı konuşulan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve bakan yardımcılarının istifa etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakanların bu sisteme göre istifa etmeleri gerekmiyor.