AK Parti kurmayları: ‘Çadırlarda oy kullanılır’

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Edinilen bilgilere, göre yapılan toplantılarda, AK Parti kurmayları, seçim güvenliğinde sorun yaşanmayacağını belirterek, “1999 Düzce depreminden sonra konteynerlerde oy kullanılmış. Çadırlarda oy kullanılır. Güvenlik de sağlanır” dediler.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ

AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği 14 Mayıs ağırlık kazanırken, bu süreçte YSK’nın takvimi açıkladıktan sonra seçmen kütüklerinin 15 Nisan gibi kesinleşebileceği belirtiliyor. Seçimin 18 Haziran’da olması durumunda da bu tarih için 15 Mayıs işaret ediliyor. AK Parti kurmayları, “Ölüler ve kayıplar da belirlenir. Hepsi düzenlenir. En zor seçimi yapacağız” değerlendirmesini yaptı. İllerin milletvekili sayısında ise bir değişikliğe gidilmemesi planlanıyor.