AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'dan Karabağ açıklaması

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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde 'Haydar Aliyev’in Bir Millet İki Devlet Vizyonu ve Kafkasya’da Yeni İş Birliklerine Doğru' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, davetliler ve öğrenciler katıldı. Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "Bir taraftan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladık, kutlamaya da devam ediyoruz. Elimizden geldiğince çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da dostumuz, Azerbaycan'ın da önderi Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılı. Karabağ meselesine geldiğimizde Sovyetler Birliği'nin taktiği toplumlar arasına bir husumet sokuyorlar. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından fırsattan istifade eden Ermenistan'ın yaptığı bir faaliyet bu. Yani burada Karabağ sorununa savaş demek doğru değil. Burada bir savaş yok. Burada bir baskın, zulüm, isyan, istila ve katliam var. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı, savaştan ziyade oradaki insanları, apansız yakalamak suretiyle masum ve silahsız insanları katletmekten ibaret. Acımasız bir şekilde yapılan bir katliamdan bahsediyoruz. Bu katliam gerçekten o kadar ağır bir katliam ki, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si işgal edildi. 1 milyon kişiden fazla kaçkın ve göçkün evlerini terk ettiler" ifadelerini kullandı.

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'GURURLU ŞEKİLDE TOPRAKLARINA DÖNDÜLER'

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine değinen Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin güzel bir örneği olarak 44 günde, Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadeleye girdiler ve 'Yeter artık' dediler. Çünkü bunlar hem işgal hem de zulmettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 'Azerbaycan yalnız değil' dedikten sonra 44 günde hesap tamamlandı. Çok şükür şimdi Azerbaycan'ın bağımsızlığı, özgürlüğü ve Azerbaycan'da olup da oradan evlerini terk eden vatandaşlarımız gururlu bir şekilde topraklarına döndüler ve dönmeye de devam ediyorlar. Böylece sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için ilham kaynağı oldu. Bütün dünyaya 44 günde Türk'ün gücünü göstermek mümkün oldu. Tüm dünya çok şükür Türk'ün gücünü gördü."