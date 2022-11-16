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AK Parti Kadın Kolları Üyeleri terör saldırısının olduğu noktaya karanfil bıraktı

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#İstiklal Caddesi#AK Parti#Karanfil
AK Parti Kadın Kolları Üyeleri terör saldırısının olduğu noktaya karanfil bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 13:23

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının düzenlendiği noktaya karanfil bıraktı.

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AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı ve ilçe kadın kolları başkanlığı bugün saat 12.30'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının düzenlendiği noktaya gelerek vefat edenler için karanfil bıraktı. Ardından Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Üyeleri terör saldırısının olduğu noktaya karanfil bıraktı

"ACIMIZI YÜREĞİMİZE GÖMÜP, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rabia İlhan "Kadınlar olarak terörün karşısında daima dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz. Bu hain saldırı bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılmış bir saldırıdır. Bu bize Kıbrıs'ın Taksim'den cevabıdır, bu bize Diyarbakır annelerimizin Taksim'den cevabıdır. Bu sayın cumhurbaşkanımızın yurtdışı diplomasisine verilen bir cevaptır. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler, buna maşa olanlar şunu bilmelidir ki; annelerin acısı büyük olduğu kadar ahları da büyük olur. Annelerin ahının bulunduğu yerde kimse yaşayamaz. Biz terör örgütlerinin tamamını annelerin ahında yok etmeye hazırız. Acımızı yüreğimize gömüp, siyasetten ekonomiye, akademiden sağlığa her sektörden kadınlarla mücadelemize devam edeceğiz. Bugün İstanbul'da 39 ilçe kadın kolu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bunu ifade etmek için buradayız. Ailelerimizin her zaman yanında olacağız, Allah devletimize zeval vermesin diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde birlik ve beraberliğimizi herkese, her şeye rağmen devam ettireceğiz" dedi.

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#İstiklal Caddesi#AK Parti#Karanfil

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