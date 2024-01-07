AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyız

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Murat Kurum'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız

Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!