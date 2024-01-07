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AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyız

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#Murat Kurum#AK Parti#Yerel Seçim
AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurumdan ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 16:48

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerle ilgili 'Hazırız, kararlıyız' notuyla bir videomesaj yayınladı. Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra Sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak" ifadelerini kullandı.

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Murat Kurum'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız

Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!

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#Murat Kurum#AK Parti#Yerel Seçim

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