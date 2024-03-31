AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum oyunu kullandı: 'Vatandaşlarımız sandığa sahip çıksın'

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Kağıthane'de yer alan İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı.



Kurum oy kullanacağı okula eşi ve bu sene ilk kez oy kullanacak 18 yaşındaki oğlu ile birlikte geldi, üçü de aynı sandıkta oyunu kullandı.



1166 No'lu sandıkta oyunu kullanan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Değerli arkadaşlar, öncelikle burada hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 aydır projelerimizi, hayallerimizi paylaştık. Vatandaşlarımızın misafiri olduk, semtlerine gittik. Tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oyumuzu kullandık, oğlum Mehmet ilk oyunu kullandı. Oyumuzun ülkemize, İstanbul'a milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz.



Deprem riskinin kaldırılacağı, trafik çilesinin biteceği adımı sandıkta hep birlikte atacağız. Tüm vatandaşlarımızın oyunu kullanmasını, sandıklarına sahip çıkmasını istiyorum. İnşallah erken bir bayramı kutlayacağız. İl başkanlığımızda süreci takip edeceğiz.



Halkımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi desteklediği, yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."