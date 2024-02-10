AK Parti İBB Başkan adayı Kurum'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Kağıdı, kalemi, cetveli elime alıp bizzat yapacağım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kadıköy’de STK, kanaat önderleri ve iş insanları ile bir araya geldi.“Bu şehri ilçelerinden mahallelerine, caddelerinden ara sokaklarına kadar hep birlikte yeniden ihya edeceğiz”

“Bugün hayırda yarışan derneklerimizin değerli başkanlarıyla bir aradayız. Kadıköy’ümüzün canlarıyla, büyüklerimizle, ekonomimize katkı sunan esnaf kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Kurum, “81 ilimizde ellerimizi birleştirip, binlerce eseri nasıl beraber yaptıysak; şimdi çok daha güzellerini İstanbul’da yapmak için nice yollar yürüyeceğiz. Hep söylediğim gibi; siz bizim mesai arkadaşımız olacaksınız. Derneklerimiz bizim yol arkadaşımız olacak. Sizin yol arkadaşlığınızla beraber, bu şehri ilçelerinden mahallelerine, caddelerinden ara sokaklarına kadar hep birlikte yeniden ihya edeceğiz.” dedi.

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İstanbul’da çözüm bekleyen trafik çilesi ve deprem tehlikesine karşı hızla harekete geçeceklerini ifade eden Kurum, Kadıköy’e yönelik hazırladıkları projelerini anlattı.

Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattına dair planların hazır olduğunu belirten Kurum, “Benim Söğütlüçeşme’den metroya binen Kadıköylü kardeşimin, önce boğazın altından geçeceği, Beylikdüzü’ne kadar kesintisiz seyahat edeceği bu projemiz; şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” diyerek konuşmasına devam etti.

“İSTANBUL’UN MERKEZİ BÖLGELERİNDEKİ TRAFİĞİ YERİN ALTINA ALACAĞIZ”

2 yakada 2 büyük tünel yapılacağını dile getiren Kurum, “Toplam 122 kilometreye ulaşacak bu tünellerle; İstanbul’un merkezi bölgelerindeki trafiği yerin altına alacağız. Yenisahra-Bostancı arasında 10 kilometrelik tünellerimizi hemen başlatıp süratle bitireceğiz. D-100 Karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacağız; Kadıköylü kardeşlerimizi rahatlatacağız.” dedi.

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“TRAFİKTEN BOŞALAN ALANA SARI LACİVERT PEYZAJIYLA YENİ KADIKÖY MEYDANI’NI İNŞA EDECEĞİZ”

5 yıllık dönemde İstanbul’a ulaşım yatırımları yapılmadığını belirten Kurum, “22 yılda İstanbul’umuza deniz ulaşımından metrolara, Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. köprü ve metrobüslere kadar devasa ulaşım hizmetleri yaptık. Ama bizim İBB dönemimizden sonra; bu eserlerin etrafına yeterli ulaşım yatırımları yapılmadı. İşte Söğütlüçeşme ve Rıhtım meydanındaki trafiğin sebebi de budur. Biz bu konuda da aksiyona geçeceğiz. Trafiği yerin altına alacağız. Trafikten boşalan alana da; yemyeşil ağaçlarıyla, sarı lacivert peyzajıyla; Yeni Kadıköy Meydanı’nı inşa edeceğiz.” diyerek sözlerine devam etti.

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“KADIKÖY’ÜN ÇOCUKLARININ YARINLARINI TEMİNAT ALTINA ALACAĞIZ”

Kadıköy’ün en eski mahalleleri olan Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa’nın denize yakın olmaları sebebiyle zemin olarak çok büyük bir risk altında olduğunu ifade eden Kurum, “Biz ‘Kadıköy’ün Tarihi Yeniden Gün Yüzüne’ diyeceğiz. Kadıköy’ün çocuklarının yarınlarını teminat altına alacağız. Bölgedeki tarih hazinelerini yeniden, geleceğin sahnesine çıkaracağız. Fikirtepe’nin geleceği için dev bir dönüşüm atılımına başladık. Artık riskli yapılar gidiyor, yerine güvenli evlerimiz geliyor. Fikirtepe’de nasıl durmuş projeleri hızlıca yaptıysak; diğer durmuş projeleri de hızlıca yapacağız.” dedi.

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“HASANPAŞA’DAKİ İMAR DÜZENLEMESİNİ KAĞIDI, KALEMİ, CETVELİ ELİME ALIP BİZZAT YAPACAĞIM”

Hasanpaşa’da beklenen kentsel dönüşümün hızla başlatılacağını ifade eden Kurum, “Hasanpaşa’da mahallenin dokusunu koruyan imar düzenlemesini; kâğıdı, kalemi, cetveli alıp bu ellerle bizzat yapacağım.” dedi.

“KADIKÖY’ÜMÜZDE ÖĞRENCİLERİMİZE YETECEK KAPASİTEDE YURTLARIMIZI GENÇLERİMİZE SUNACAĞIZ”

Kadıköy’de bulunan üniversite öğrencilerinin yüksek kira ve barınma derdini sona erdireceklerini dile getiren Kurum, “Kadıköy’ümüzde, öğrencilerimize yetecek kapasitede yurtlarımızın planlanmasına

dair arkadaşlarımız süratle çalışmaya başladılar, 1 Nisan sabahı itibarıyla hemen inşasına başlayacak ve gençlerimize sunacağız.” ifadelerini kullandı.

“Yönetemediniz, yönetemiyorsunuz, 31 Mart’tan sonra da böyle bir fırsatınız olmayacak”

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“Kadıköy, İstanbul geçtiğimiz beş yılda maalesef çok vakit kaybetti. Mevcut yönetim, hala, İstanbul’un gerçek gündeminden kaçarak; canlarımızın, insanımızın vaktini harcamaya devam ediyor.” diyen Kurum, “Siz Kadıköy’e bir tane spor sahası bile açamamışsınız. Hayvan bakım merkezi kuramamışsınız. Yeşil alan yapmamış, trafiği yönetememiş, bir yuvayı bile yenilememişsiniz. Hala yok Cumhurbaşkanı şöyle dedi, yok hükümet böyle yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayıydınız, 28 Mayıs’ta cevabınızı aldınız. Milletin mührünü gördünüz. Bırakın artık bu sahte gündemleri, maskeli pazarlıkları, sözde halkçılığı. İstanbul’un içinde görünüyorsunuz ama aklınız İstanbul’un dışında dolaşıyor. Artık İstanbul’a dönün İstanbul’a. İstanbul’a dönün de, kendinizle yüzleşin artık. Yönetemediniz, yönetemiyorsunuz, 31 Mart’tan sonra da zaten böyle bir fırsatınız olmayacak. Biz bunları söylüyoruz ama bir kulaktan giriyor, diğerinden çıkıyor. İstanbul’un imkânları ve enerjisi heba edilmeye devam ediyor.” sözleriyle mevcut İBB yönetimine yüklendi.

“BU MANZARAYI KADIKÖY’ÜMÜZE NASIL REVA GÖREBİLDİNİZ?”

CHP’li İBB yönetiminin, Kadıköy’ü terk ettiğini, büyükşehir ve ilçe belediyesinin verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadığının sözlerine ekleyen Kurum, “Ben akademisyen ve teknik arkadaşlarımla Kadıköy’e çalışırken, gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Kadıköy Fenerbahçe’nin, sarı kanaryanın şehri, sporun merkezi. Ama gelin bakın ki, bugün Kadıköy’ümüzde yapılmış tek bir kapalı spor salonu bile yok. Yedi yıl önce Acıbadem'de yapımına başlanan spor salonu ise artık tamamen atıl durumda, çürümeye terk edilmiş. Kadıköy'de 50 amatör spor kulübü var, ama sadece bir tane futbol sahası var, tek bir spor kompleksleri bile yok. CHP’li ilçe belediyesi seneler önce göstermelik bir temel attı ancak hala inşaatı devam ediyor, bitirilemiyor. Hadi AK Parti’nin yönettiği ilçelere hizmet etmiyorsunuz; elinizi, yıllardır size yönetimi veren Kadıköy için bari vicdanınıza koyun ya. Bu manzarayı Kadıköy’ümüze nasıl reva görebildiniz? Biz, Kadıköylüleri üzmeyeceğiz. Açık ve kapalı alanlardan oluşan ve birçok branşa hizmet edecek spor kompleksi projelerimizi 1 Nisan’dan itibaren hemen hayata geçireceğiz.” dedi.

“SİZ STATLARDA, BİZ SAHADA TERLEYECEĞİZ"

Kadıköy’ü spor kenti yapmak için çalışacaklarını ifade eden Kurum, “Siz statlarda, biz sahada terleyeceğiz. İstanbul’umuzda hiçbir amatör spor kulübümüzü sahipsiz bırakmayacağız. Arkanızda, tüm ihtiyaçlarınızı gözeten ‘Alınteri Belediyeciliği’ olacak, ‘Gerçek Belediyecilik’ olacak. Kadıköy’ümüz, bir küresel marka olan Fenerbahçe’mizin olduğu gibi amatör branşların da kenti olacak. İstanbul her ilçesiyle koşacak ve artık bir ‘Spor Başkenti’ olacak.” diyerek sözlerine devam etti.

“KADIKÖYLÜLER HEM İHMALKÂRLIKLARIN HEM ÇEVRE KATLİAMLARININ HESABINI SANDIKTA BİR BİR SORACAK”

CHP’li İBB yönetiminin verdiği sözleri hatırlatan Kurum, “İşte sahte gündemler için İstanbul gündemini feda eden CHP’li yönetime kocaman 4 soru daha. Kadıköy’ün hayvanseverlerine verdiğiniz sözler nerede? Hayvan bakım evi ve tedavi merkezleri nerede? Annelerimize söz verdiğiniz 21 kreş nerede? Sözünü verdiğiniz yeşil alanlar nerede? Bunlar inanın sözde çevreciler. ‘Kalamış parkında düzenleme yapacağız’ diyerek, mevcut ağaçlarımızı dahi kestiğinizi Kadıköylüler görmedi mi sanıyorsunuz? Biz, bu yeşil katliamına sessiz kalmayacağız. Biz, Kalamış Parkı dahil, Kadıköy’de boş duran her alanı yemyeşil yapacağız. Ve ben inanıyorum ki, Kadıköylüler; hem bu ihmalkârlıkların hem de bu çevre katliamlarının hesabını sandıkta bir bir soracak.” ifadelerini kullandı.

“31 MART AKŞAMI İSTANBUL’DA İLGİSİZLİK, KAYITSIZLIK SON BULACAK"

1 Nisan’dan itibaren Kadıköy’ü dönüşümün, kültür-sanatın, yeşilin, sporun, şiirin ve güzelliğin kenti yapmak için canla başla çalışacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “31 Mart akşamı, güzel İstanbul’umuzda tarih yeniden yazılacak. 31 Mart akşamı İstanbul’da ilgisizlik, kayıtsızlık son bulacak. Kimlikli, gerçek belediyecilik başlayacak. İstanbul’un fetret dönemi bitecek; İstanbul yeniden yükselecek.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan etkinlikte yaptığı konuşmada Murat Kurum’a desteğini açıkladı. “Biz İstanbul’dan umutluyuz. Görüyorum ki İstanbul da umutlu.” diyen Işıkhan, “Sayın Murat Kurum Bakanımız, senelerdir bulunduğu görevlerde yaptıklarıyla göz doldurmuş, halkın gönlüne girmiş bir bakanımız. İstanbul için gerçekten büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. 31 Mart akşamı Aziz İstanbul’daki 5 yıllık ‘fetret devri’ inşallah Murat Başkanımla bitecek. İstanbul’a kaybettiği yıllarını geri kazandıracağına yürekten inanıyoruz. İstanbul’da hizmet kalitesini en yükseğe çıkaracağına inanıyoruz. Bakanımız çevre ve şehircilik alanında sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen tecrübeli isimlerinden birisidir. Bu sebeple, İstanbul’a can suyu olacak kıymetli Bakanımız Murat Kurum Beyefendi İstanbullular için en doğru seçimdir. Bu noktada sizlerin desteğini çok önemli buluyorum. Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin başkenti İstanbul; 1 Nisan sabahı AK Parti ile gerçek belediyeciliğe kavuşacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum’a programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Milletvekili Nurettin Alan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan, MHP İlçe Başkanı Başar Ünal, Uğur Işılak ve Uğur Arslan eşlik etti.