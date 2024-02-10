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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum: En önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım

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#AK Parti#Murat Kurum#Secim2024
AK Partinin İBB Başkan adayı Kurum: En önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 16:17

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın “En büyük sorun kentsel dönüşüm” demesi üzerine, Kurum “1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım” dedi.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağdat Caddesi’nde  vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Murat Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.

AK Partinin İBB Başkan adayı Kurum: En önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım

İstanbul için yapacağı projelerinden bahseden Kurum’un yanına gelen bir vatandaş, “Allah yardımcınız olsun, arkanızdayız. Elimizden bir tek sandığa gitmek geliyor. Başka bir şey yapamıyoruz. Hem gençler olarak hem anne babalarımız olarak dualarımız sizinle.” ifadelerini kullandı.

AK Partinin İBB Başkan adayı Kurum: En önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım

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Bir başka vatandaşın “En büyük sorun kentsel dönüşüm” demesi üzerine, Kurum “1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım” dedi.

AK Partinin İBB Başkan adayı Kurum: En önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım

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#AK Parti#Murat Kurum#Secim2024

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