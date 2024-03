AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul'un ulaşımını çile olmaktan çıkaracağız

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Murat Kurum’u, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Osman Develioğlu, Başhekim Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı ve Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu karşıladı. İftar programından önce hastaları ziyaret eden Kurum, sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

“SİZLERLE MESAİ ARKADAŞI OLMAKTAN DOLAYI HER ZAMAN ONUR DUYDUK”

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Murat Kurum, “Sizler bizim hep beraber çalıştığımız mesai arkadaşımız oldunuz. 5 yıllık bakanlık görevi vazifemizde gittiğimiz her selde, her afette, depremde sizlerle birlikte mücadele ettik. Sizler yakınlarınızı kaybettiniz ama hüznünüzü içinize attınız, milletimizin yardımına koştunuz. Çok kıymetli, çok değerli bir vazife görüyorsunuz. Bu anlamda biz sizlerle çalışmaktan, sizlerle mesai arkadaşı olmaktan dolayı her zaman onur duyduk, gurur duyduk. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin böylesi güçlü sağlık çalışanları var. İyi ki bu ülkenin büyümesi için, gelişmesi için dertlenen kardeşlerimiz var diyorum. Ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

“150 BİN SAĞLIK ÇALIŞANIMIZLA KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA KOŞTUK”

En son asrın felaketinde sağlık çalışanları ile birlikte mücadele ettiğini dile getiren Kurum, “6 Şubat sabahı 04.18’de uyandığımızda 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde, 150 bin sağlık çalışanımızla birlikte günlerce, aylarca Malatyalı, Elazığlı, Hataylı, Adıyamanlı Kahramanmaraşlı, Osmaniyeli, Gaziantepli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Hastanelerin zarar gördüğü, sağlık ocaklarının yıkıldığı bir zamanda arkadaşını, evladını, yakınını kaybeden sağlık çalışanlarımızın hızlı bir şekilde vatandaşımıza yardım elini uzatmak, şifa verebilmek adına acılarını unutup yapmış olduğu çalışmalara şahit olduk. Bu çok önemliydi. İşte biz böyle bir milletiz. Zor günlerde bir olmayı, beraber olmayı, tek yürek olabilmeyi bilen bir milletiz” şeklinde konuştu.

5 yıllık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde 81 ile 550’yi aşkın ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Kurum, “Bu ziyaretlerin bir kısmı aylarca, vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek içindi. Şimdi ‘Sadece İstanbul’ diyerek, İstanbul’un sorunlarına, İstanbul’un meselelerine odaklanacak ve burada tüm İstanbullularla birlikte kazanıp tüm İstanbullularla birlikte çalışacağımız bir anlayışı inşallah 1 Nisan sabahı sergileyeceğiz” dedi.

“İSTANBUL'UN ULAŞIMINI ÇİLE OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ”

Önceliğinin İstanbul’daki trafik çilesi olacağını belirten Kurum, “Trafik çilesini gidermek için şu anki mevcut 340 kilometrelik metro hattını ilk 5 yıl içerisinde 650 kilometreye çıkaracağız. İstiyoruz ki İstanbul'un her bir ilçesine metro gitsin. Metro yatırımlarımızla, altyapı yatırımlarımızla, kavşak düzenlemelerimizle, tünel yatırımlarımızla İstanbul'un ulaşımını çile olmaktan çıkarmak istiyoruz” diyerek konuşmasına devam etti.

“DEPREMLE MÜCADELE ETMEK VE ŞEHRİMİZİ HAZIR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ”

Bir diğer önceliğin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Murat Kurum, “Bunu en iyi sağlık çalışanlarımız bilir. Sağlık çalışanları bizlerle birlikte yapmış oldukları mücadelede en önemli şahittir. İstanbul'umuz bir deprem şehri, bunu bütün bilim insanlarımız söylüyor. Dolayısıyla burada depremle mücadele etmek ve şehrimizi hazır hale getirmek zorundayız. Önceliğimiz hastanelerimiz, kamu binalarımız, okullarımız, üniversitelerimiz. Ardından okullarımızdaki o bilinçlendirme. Depremle beraber yaşama anlayışıyla birlikte depremle ilgili dönüşümü de gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

“DEPREM DÖNÜŞÜMÜ BU ÜLKENİN BEKA MESELESİ”

İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmaması için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Tek bir riskli yapı kalmasın ki biz aynı acıları bir daha yaşamayalım istiyoruz. Son bir asırda yaşadığımız, 130 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz acıları bir daha yaşamamak için deprem dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Çünkü deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi. Bu şehrin gelecek meselesi. Hep söylüyoruz, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden burada bu konuyu siyaset üstü görelim. Siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaşalım. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak, İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız. İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

“8 TANE ‘HASTA YAKINI KONAKLAMA MERKEZLERİ’Nİ İNŞA EDECEĞİZ”

Bezmialem Vakıf Üniversite’sinin büyük bir kısmının bu yıl sonu tamamlanacağının altını çizen Kurum, “Gençliğimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız burada çok daha güvenli bir şekilde hastalarımıza bakacak. Deprem esnasında 7 gün 24 saat bu hastanemiz faaliyet gösterecek. Yine hastanelerimizin yakınlarına hasta yakınlarının konaklayacağı 8 tane ‘Hasta Yakını Konaklama Merkezleri’ni inşa edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm masraflarını biz karşılayacağız. Afet esnasında da sağlık çalışanlarımıza hizmet verecek” dedi.

“KENDİ GELECEĞİMİZİ DEĞİL İSTANBUL’UN GELECEĞİNİ DÜŞÜNECEĞİZ”

Hiçbir zaman iftiraların, bahanelerin, dedikoduların arkasına sığınan bir anlayışıyla başkanlık yapmayacağını sözlerine ekleyen Kurum, “Her zaman milletin yanında olan, her zaman zor gününde milletin elini tutan ve millet bizi nerede görmek istiyorsa orada olan anlayışla bu hizmetleri yapacağız. İstanbul ile ilgileneceğiz. Kendi geleceğimizi değil İstanbul’un geleceğini düşüneceğiz. Hep birlikte İstanbul’un geleceğini inşa edip, ‘Türkiye Yüzyılı’nda parlayan İstanbul’u hep birlikte o güzel yarınlara kavuşturacak adımları atacağımızı buradan ifade ediyor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.