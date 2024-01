AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSO, TÜSİAD ve MÜSİAD’ın ardından ziyaretlerine Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON ile devam etti. Kurum, kentsel dönüşüm ve İstanbul’un trafik sorunuyla ilgili projelerinin hazır olduğunu söyledi.

"İKİ DEVASA SORUNA ÇÖZÜMÜMÜZ HAZIR"

“Son 5 yılda, İstanbulluları canından bezdiren bu iki devasa soruna dair; planlarımızın, projelerimizin tamamen hazır olduğunu bilmenizi isterim” diye konuşan Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüme dair; halkımızın heyecanla beklediği adımlarımızı; bu şehrin en riskli bölgelerinden başlayarak uygulamaya geçeceğiz. Ben detaylarına çok yakında düzenleyeceğimiz, 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul Acil Eylem Planımıza dair toplantıda gireceğim. İstanbul’u hem depreme hazırlayan; hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkânlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız! Kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın rızasıyla olacak. Kimseyi zorlamayacağız. Rant oluşmayacak. Bu güzel şehri baştan aşağı afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Annelerimizin, yavrularımızın yüreğindeki endişeyi, korkuyu söküp atacağız.

"HER İSTANBULLUNUN HAYATINDAN 3,5 YIL ÇALAN TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ"

“Her ilçemizde, her mahallemizde; kimlikli, kişilikli, güçlü, yerinde, gönüllü ve hızlı bir Kentsel Dönüşüm Seferberliği için; trafik çilesini, toplu ulaşımdaki sorunları süratle çözecek her şeyimiz hazır, planlarımız hazır, projelerimiz hazır. Her İstanbullunun hayatından 3,5 yıl çalan trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehri yaşanabilirlikte, savaş halindeki Kiev şehrinin bile gerisine düşürenlerden, İstanbul’umuzu kurtaracağız.”

"BUNLAR KASITLI OLARAK İSTANBUL’U DURDURDU"

Murat Kurum, “Mevcut İBB yönetimi tarafından; İstanbul’un ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik; bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturuldu. Açık ve net söylüyorum. Bunlar, kasıtlı olarak İstanbul’u durdurdular. Biz göreve gelir gelmez, bu iletişimsizliği, bu çözümsüzlük ortamını hemen ortadan kaldıracağız. Biz, tüm ekibimle beraber; birileri gibi sürekli laf ve algı üretmekte değil, hedef ve idealde mahiriz. Kararımız kesin ve nettir." diye konuştu.

"İSTANBUL’UN 570 YILLIK ONURUNU, GURURUNU YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Kurum, “Belediyemizle, iş dünyamızla, sizlerle el ele vereceğiz; önce İstanbul’u bu makus talihten kurtaracağız. İstanbul’un 5 yılda yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız. Bu Şehr-i İstanbul’u dünya ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir haline getireceğiz. İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Polemiklerin içinde olmayacağız. İstanbul’a yersiz gündemlerle çok şey kaybettirenlerden olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’UN HER YERİNE YENİ LOJİSTİK MERKEZLERİ KURACAĞIZ"

“Yenilikçi ve girişimci; mirasını geleceğe taşıyan; ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaat ediyoruz” diyen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İstanbul’un her yerine yeni lojistik merkezleri kuracağız. Yeni çarşılar kuracağız. Sadece Kent Ekonomisini değil, hane ekonomisini de ev ekonomisini de güçlendireceğiz.

"GENÇLERİMİZİ, KADINLARIMIZI, EV HANIMLARIMIZI İŞ YERİ SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Gençlerimizi, kadınlarımızı, ev hanımlarımızı iş yeri sahibi yapacağız. 39 ilçemize paylaşımlı ofisler açacak, genç girişimcilerimizi faydalandıracağız. İstanbul’un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla, ASKON’umuzun cesur üyeleriyle inşa edeceğiz.”

"İSTANBUL’A YERSİZ GÜNDEMLERLE ÇOK ŞEY KAYBETTİRENLERDEN OLMAYACAĞIZ"

Kurum, “Polemiklerin içinde olmayacağız. Bir şey, İstanbulluların gündeminde yoksa biz de asla onu gündemimize almayacağız! İstanbul’a yersiz gündemlerle çok şey kaybettirenlerden olmayacağız! Gözlerimizi; “evimi nasıl güvenli yaparım? Evime işime nasıl erken varırım?” diyen bu milletin gözlerinden ayırmayacağız. Ellerimizi “bu karmaşadan nasıl kurtulurum? Nasıl huzurlu bir mahallem olur.” diye kara kara düşünen bu milletin ellerinden ayırmayacağız! Tüm İstanbullularla dost olacağız, yoldaş olacağız, kardeş olacağız. Yeniden İstanbul’u bu anlayışla, bu duruşla, bu şuurla; hep birlikte en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız” dedi.