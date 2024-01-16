AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Cumartesi ilçe belediyelerini tanıtmış olacağız

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ziyarette Kurum'a eşlik etti. Kurum, İSO Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmesinin ardından konuşma gerçekleştirdi. Kurum konuşmasında istihdam projelerini anlattı, İstanbul'un ekonomik gücü ve potansiyeline değindi.

"CUMARTESİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITMIŞ OLACAĞIZ"

Bir basın mensubunun yerel seçim hazırlıkları, seçim takvimi ve proje tanıtımıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, teşkilatımızla birlikte istişarelerimizi yaptık. Önümüzdeki Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız." dedi.

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"ARDINDAN PROJE LANSMANINI YAPACAĞIZ"

Kurum, yanıtının devamında, "Bu manada inşallah güzel bir neticeyi de 31 Mart akşamı ilçe belediye başkanlarımızla birlikte alıyor olacağız. Buna yürekten inanıyoruz, ardından da proje lansmanını yapacağız zannedersem ayın 30'unda beyanname tanıtımı Ankara'da gerçekleşecek. Biz de ilçe belediye başkan adaylarımızı açıkladıktan sonra bir proje lansmanı düşünüyoruz. inşallah onu da önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN DÜMENİNE SU TAŞIMAYACAĞIZ"

İmamoğlu'nun Kurum'a yönelik söylemleri ile ilgili basın mensuplarının sorusuna cevap veren Kurum, "Hemen başta da söyledim. Biz polemikler içerisinde olmayacağız. Yani, Ekrem Bey şöyle dedi, Ekrem Bey böyle yaptı. İşte efendim siyasi senaryolar veya işte ajanslar üzerinden kurulan senaryolar üzerinden biz konunun içinde olmayacağız. Yani onların dümenine su taşımayacağız. Bu konu İstanbulluların meselesi değil öncelikle bunu söyleyeyim yani İstanbulluların böyle bir derdi yok. İstanbulluların böyle bir sorunu yok." dedi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZLA ÇALIŞMAKTAN ANCAK İFTİHAR EDERİM"

Kurum yanıtında, "Cumhurbaşkanımız öncelikle onların bildiği, birlikte çalıştığı Genel Başkanlara benzemez. Cumhurbaşkanımız tecrübesiyle, vizyonuyla, bir dünya lideri, bütün dünya bunu görmüş, kabul etmiş. Girdiği tüm seçimleri kazanmış, 21 yıldır girdiği tüm seçimlerde milletin takdirini almış. Bir dünya lideridir ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmaktan ancak iftihar ederiz" ifadelerini kullandı.

"BİZE BUNU SÖYLEYENLERİN KİMİNLE KONUŞTUĞUNU MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Murat Kurum, "Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşurum istişare eder, görüşürüm, fikir alışverişinde bulunurum ve bununla da az önce de söylediğim gibi iftihar ederim. Tabi bize bunu söyleyenlerin kiminle konuştuğunu milletimiz çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

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"ONLAR BIRAKIN YABANCI BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETSİNLER"

Kurum, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz? Dış mihraklarla burada bu manada ülkemiz geleceği adına, vatandaşımız adına, onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz? Biz temsilcisiyle, cumhurun temsilcisiyle görüşmeye devam edeceğiz. Onlar bırakın yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsinler. Onlar sufle aldığı yerlerle görüşmeye devam etsinler. Biz İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız ve siyasi senaryolar üzerinden, ajanslarda kurulan tezgahların ortağı olmayacağız. Bu tezgahlara düşmeyeceğiz. Yani, istedikleri çalışmaları yapsınlar. Biz sokaktayız, milletin sorunlarıyla iç içeyiz. Milletin dertleriyle dertleniyoruz" şeklinde konuştu.