AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz

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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

14 Mayıs'tan önce başka birisi, 14 Mayıs'tan sonra tamamen başka birisi geldi. 14 Mayıs'tan önce terörle FETÖ ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan sonra birden bire külahın öbür tarafını çevirdi. Ben sizden daha milliyetçiyim daha vatanseverim demeye başladı. Kahramanmaraş bunu yer mi? Ülkemizde 20 yıl boyunca dağ gibi sorunları dağ gibi eserlere çeviren bir lider ve onun arkadaşları olarak bugün gün bugündür diyoruz. Diyoruz ki yolları böleriz ülkeyi böldürmeyiz. Ne FETÖ'sü ne PKK'sı ne de onların arkasındaki destekçileri bu millete ayar veremez. Bu lidere tezgah kuramaz. İstiklal Mücadelesi 'nin en güzel örneği veren Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş'a hiç kimse toprağından istiklalinden vazgeçeceksin diyemez. Hiçbir terör örgütü kirli ayaklarıyla bu toprağa basamaz.

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"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÜÇ OLMASINDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Türkiye'nin küresel güç olmasından rahatsız olanlar var. O rahatsız olanları 28 Mayıs'ta biraz daha rahatsız edelim mi? Rekora koşalım mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçelim mi? Büyük devlet lafla olmuyor. Büyük devlet olmak milletinin derdiyle dertlenmekle olur. 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık. 103 gün geçti. 50 bin kardeşimizi toprağa verdik. On binlerce kardeşimiz yaralandı, sakat kaldı. Ama inancımızı asla kaybetmedik. Başka bir ülke başka lider olsaydı bu depremin altında kalırdı, hiçbir şey yapamazdı. Ama bu ülkenin lideri var. Recep Tayyip Erdoğan'ı var, onun arkadaşları var, Cumhur İttifakı var, onun liderleri var. 103 günde tüm enkazlar kaldırıldı. 167 bin konutun temeli atıldı. Nurdağı'nda köy evleri 45 günde yapılıp teslim edildi. İşte büyük Türkiye bu.

"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Biz acılarımızı paylaşarak azaltan sevinçlerimizi de paylaşarak artıran bir milletin evlatlarıyız. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şurada 1 haftamız var. 1 hafta göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Onun için her anımızı değerlendireceğiz. Herkese erişeceğiz ve gerçekleri paylaşacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için Türkiye Yüzyılına kapıyı aralamak için hazır mısınız? Rekora gitmeye var mısınız?