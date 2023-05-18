AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te

Haberin Devamı

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(14 Mayıs seçim sonuçları) Kararı veren millet. Seçimin kazananı belli. 600 milletvekilinin 323'ünü almış mı? Salt çoğunluk şartı olmasa 2 buçuk milyon oyla Tayyip Bey kazanmış. Bugün vatandaşı milleti bir daha sandığa götürüp yormak gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaktık. İçinde terör örgütlerinin sempatizanları var. 4 tane bedavacı parti var. Sonuç ne? 24.4 CHP ne uzanıyor ne kısalıyor. Bizde kaybettik. Oy oranında bir azalma var. İttifak olarak düşündüğümüzde onlarla aramızda ciddi bir oy farkı var. Şu anda ittifakları konuşuyoruz. Biz 21 yıllık iktidarız çok çok yaptıklarımız var yapamadıklarımız var. Bizimle dünyaya gözlerini açan 6 milyon çocuk var. Ekonomik olarak sıkıntı yaşamayan hangi ülke var. Enflasyonu artmayan ülkelerin enflasyonu artmış. İnsanlara maaş vaat etmek yerine enflasyonu gündemden düşürmek. Buna rağmen biz şöyle bir şey yaptık. Bu enflasyon bugünden yarına düşmüyor sabit gelirleri koruyalım dedik. Temmuzdan itibaren hem asgari ücret hem işçilerin artışı oldu. Memurlarında arttı. Dolayısıyla hiçbir şekilde çalışanımızın enflasyonun altına kalmasına rıza göstermeyiz.

Haberin Devamı

"BİZ PARTİLİLERİMİZİN 10 GÜN İÇERİSİNDE DAHA ÇOK ÇALIŞMALARINI BEKLİYORUZ"

Bir ülkenin kalkınması büyümesi güven ve istikrardan geçiyor. Güçlü bir iktidar var. İstikrar var. Elindekileri değerlendirip hızlı bir kalacak var. Türkiye bugün 2003 yılında neredeydi bugün nerede. Yolu yoktu, havayolu yoktu, üretseniz bile satamıyordunuz. Bir kere altyapıyı yaptık. Türkiye altyapısı en iyi olan ülke bu gurur verici bir şey. Burada bizim mottomuz, Başlığımız şu güven ve istikrarla Türkiye Yüzyılı'na hoş geldiniz. Doğru adamla yola devam. Bu ülkede 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Biz bu kadar yolu, 26 havalimanı, 500 bin kilometre fiber internet ağını dünyanın 324 noktasına uçuş ağı olan bir marka yapmayı nasıl yaptık, 12 yıl güven ve istikrarla yaptık. Gece, gündüz, izin, aile yok, Cumhurbaşkanı hakikaten kendini bu memlekete adamış. Rahat etmeyi sevmez, rahat edenleri hiç sevmez. Söylenen hiçbir şeyin geçerliliği yok. 10 gün içerisinde biz partililerimizin 10 gün içerisinde daha çok çalışmalarını bekliyoruz. Daha çok insanlarla temas edeceğiz. Vatandaşın konuşma zamanı, biz de dinleyeceğiz. Vatandaş sahici ile yapmacık olanı birbirinden çok iyi ayırıyor. Oturup konuşacaksın, vatandaş stresini atacak. Sen de paratoner gibi çekeceksin.

Haberin Devamı

(Kılıçdaroğlu'unun oy kullanıldığınız sandığın başında bekleyin açıklaması) Gidiyoruz kuyruğa giriyoruz, oy kullanıyoruz de mi. Bir sandıkta 350 oy var o kadar kişi gelse beklese sığar mı ya. Bu sorumsuz bir açıklama. Bu ülke nasıl seçim yapılacağını yeni öğrenmedi. Bu saçma sapan bir şeydir. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyorum. Seçim gecesi belediye başkanlarını sahneye sürdüler. Oyumuz yüzde 60 70 dediler. Orada her partinin temsilcisi var. Oylar sayıldıktan tutanak tutulduktan sonra kim ne yaparsa yapsın. Türkiye seçim yapmada bir numaradır. Ama ne yazık ki sayın Kılıçdaroğlu daha seçim olmadan ben YSK'ya güvenmiyorum dedi. İtirazlar yapılıyor, değerlendirilirken de her partinin orada temsilcisi var. Onlar izliyorlar oy hakları yok. İtirazlarını da oylamadan önce dinliyor. Heyet dinliyor yazının mahiyetine bakıyor Kabul edilecekse ediliyor edilmeyecekse reddediliyor.

Haberin Devamı

(Kılıçdaroğlu'nun 50+1 alamadılar açıklaması) Biz derdik ki en fazla oyu alan seçimi kazanabilir diyebilirdik, yapmadık. Biz dedik ki temsilde adalet olsun. Küçük büyük her partinin verdiği oyunun mecliste temsil edilebiliyor. Neticesinde bize yarısının oyunu alamadın diyen rakibin daha yisinin yapması lazım. Arada 2 buçuk milyon oy farkı var neye ragmen 21 yıldır iktidardayız. Neye rağmen 5 partiye rağmen neye rağmen sürekli izim değiştirip tanınmamaya çalışan HDP'ye rağmen. Atatürk partiler üstü bir kavramdır. Kurtuluş savaşını yönetmiş. O günlerde ülkeyi işgal eden işgalciler sömürmeye devam ediyorlardı. Bu millet sömüremediler. Şöyle söylemler oldu CHP'lilerden Atatürk'e gerekli özenin gösterilmediğinden yakınılıyordu. Kemal Bey'de Atatürk konusuna girmemek için hayat pahalılığı için mutfaktan yayın yaptı. Orada Atatürk portesi yoktu. Ortak Mutabakat metninde iki yerde ismi geçiyor. Biri Atatürk Havalimanında biri de Atatürk Orman çiftliğinde. CHP Atatürkçülüğün lafını yapıyor. Biz icraatını yapıyoruz. Ben Atatürkçülük yarışı yapacak değilim bu milletim bileceği bir şey. Ama sen bugün İHA'nnı, tankını yapabiliyorsan savunma sanayinde dışa bağımlığını yüzde 20'ye düşürdüysen bu Atatürkçülüktür.

Haberin Devamı

"DEREYİ GÖRMEDEN PAÇAYI SIVIYORLAR, HERKESE YARDIMCILIK VERİYORLAR"

Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sina Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.

Haberin Devamı

(Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü açıklaması) Kemal Bey sürekli değişim yaşayan biri. Kemal Bey Sayın Baykal'a bir kaset komplosu oldu ziyaret etti, genel başkanlığa aday değilim dedi, ertesi gün aday oldu. İBB ve ABB'den işten çıkarmalar olmayacak dedi, oldu. Çıktı partili Cumhurbaşkanı olmaz dedi, sonra çıktı ben kazanırsam partiyi bırakmayacağım dedi.

Ya bunların ardı arkası kesilmez. 14 Mayıstan önce Terör örgütünün siyasi uzantısıyla oturdun Gazi Meclisin çatısı altında pazarlıklar yaptın. Bir Cumhurbaşkanı adayının böyle bir ruh hali içinde olası... 14 Mayıs'tan önce Selahattin Demirtaş serbest kalacak dedi mi, yerel yönetimlere özerklik dedi mi. HDP Kemal beyi destekliyor. HDP'nin bu desteği ne anlama geliyor terör örgütünün desteklediği anlamına geliyor. Teröristler 100 yılık cumhuriyeti yıkacağız diyor. Biz 40 bin şehit verdik. Hain ördük daha yeni 4 askerimiz şehit etti. Kalkıp şimdi bunları dediğinizde bunları külahıma anlatsın. 'Ben geldiğim gün KHK ile gönderilenleri geri getireceğim' diyor bu ne demek FETÖ ile iş birliği içinde demek. Türkiye bir hukuk devleti. 15 Temmuz'da bir uçurumun eşiğinden geçtik. Bütün bunlar ortadayken daha düne kadar FETÖ'cüleri savunurken bu grubunu da bizim üstümüze atmaya çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz. Bakın önce bir kısa vatandaşlarımızın hafızasını tazeleyelim. Önce CHP'ye bir operasyon yapıp Baykal'ı indirip Kemal beyi getirdiler. Akşener ile yeni bir parti kurdular. Dağdan talimatla destek aldılar. Kendilerine üst akıl olarak da FETÖ'yü atadılar. Dünyaca bilinen dergilere bakın, Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakareti ettiler, taraf oldular.