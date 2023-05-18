AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Cumhurbaşkanımız yüzde 53'lerden aşağıya düşmeyecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.

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"BİZ İTİRAZ ETMEMİZ GEREKEN HER YERDE ETTİK"

Bizim sandık başından aldığımız bilgiler var. İstanbul seçimlerinde itirazımızı yüksek tuttuk. Orada fark ettik ve gördük. Orada belgemiz, bilgimiz son derece netti. Kaygı duyan arkadaşımız varsa gelsinler belgelerimi paylaşayım, ortak bakalım, dedim. Biz itiraz etmemiz gereken her yerde ettik. Maddi hata düzeltme yolu şu; sorunu fark ettik mi, ıslak imzalı tutanak elimizde mi, buna aykırı düştüğünü gördük mü, itiraza bile gerek yok, götürüp düzeltiyorsun. Geçersiz oyların süresi var. O pazartesi akşam 17.00'de bitti. O süreç içerisinde ciddi gördüğümüz her yere itiraz ettik. Herkesin aldığı oy kendi hanesine yazılsın. Bunun için herkes 1 oyun peşine düşsün isteriz.

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"BEN CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜZDE 53'LERDEN AŞAĞIYA DÜŞMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORUM"

Ben Rize plakası olmadı Samsun olmadı Sakarya plakası birisini tutturacağız. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 53'lerden aşağıya düşmeyeceği oy oranında öngörüsü ve diğer anket sonuçlarına bakarak söylüyorum. Sinan Oğan oyları orada kalacak mı? Nereye gidecek? İstenirse bir tarafa tamamen sevk edilebilir mi? Bunları bilmiyorum. Bundan sonraki süreci çok iyi kullanırsanız, kendinizi anlatabilirsiniz o oylar hiçbir anlaşma yapmadan size dönebilir. Belki CHP'ye verilen oylar da dönebilir.

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"HDP ÇÖKÜŞ TRENDİNİN İÇİNE GİRDİ DİYE ÖNGÖRÜYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını almak için CHP'yi batırdı. CHP, Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta oyunu HDP'ye teslim etti ve PKK'nın kurduğu oyuna teslim oldu. İYİ Parti benzer bir şey yaşadı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti hükmi şahsiyetlerini bir kenara bıraktı. HDP de sırf bu köşeye sıkışmış olan PKK'yı o da Kılıçdaroğlu gibi bir adaya oynadı. Adeta CHP'ye gecekondu kurdurdu. Bunun sonucunda HDP, bundan önceki iklimden uzaklaşmak suretiyle çöküş trendinin içine girdi diye öngörüyorum.