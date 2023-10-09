AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci: Muhalefetin tek taş koymaya genetiği müsait değil

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AK Parti'nin 7 Ekim'de 4'üncü Olağanüstü Kongresi'nin ardından Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililerle bir araya geldi. Zeybekci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Denizli'de Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinin tümünü kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

'HİZMEK ETMEK, ALLAH'IN BİR LÜTFU'

Zeybekci, "Muhalefet proje üretemiyor. Bazı yerlerde, yerel yönetimlerde, belki ümitle insanlarımız bir tercihte bulundular ama bir tek taş üstüne taş koydular mı? Bir tek taş koyamazlar, yapamazlar. Çünkü onların genetiği, buna müsait değil. Bu millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Hizmetkar olmayı bir şeref olarak görüyoruz. Onlarsa, onların genetiğinde hizmet etmek, hizmetkar olmak diye bir şey yoktur" diye konuştu.

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'BİR TANE PROJE SÖYLEDİLER Mİ'

Muhalefeti eleştirmeyi sürdüren Zeybekci, "Demokratik yollardan eğer iktidara gelme gibi bir ümidi olmadığı zaman; muhalefet, yoldan geçen her türlü illegalitenin peşine takılmak gibi bir tercihte bulunur. Bütün illegal yapılarla ve terör örgütleriyle 'Acaba iktidara gelebilir miyim?' diye bir araya gelir. Bunları yaşıyoruz. Bir tane proje söylediler mi? AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı'mızın tarih boyunca görülmemiş olan bütün o destansı hizmetlerinin karşısında 'Şu yanlış oldu, eksik oldu, onun daha iyisini yapacağız' dedikleri bir tek bir şey var mı? Yok" dedi. Zeybekci, daha sonra il başkanlığından ayrıldı.(DHA)