AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Türkiye'yi, "Türkiye Yüzyılı" anayasası ile taçlandıralım

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Dağ, 22 yılın aslında siyasi partiler için kısa bir süre olduğunu ancak AK Parti açısından uzun bir dönem olduğunu belirterek, "100 yıllık Cumhuriyet tarihinde 21 yılı, AK Parti iktidarında geride bıraktık. Geride 17 tane seçim başarısı var. Sadece seçim başarısı açısından değil; hangi göstergeyi, hangi alanı alırsanız alın; hepsinde muazzam bir başarı öyküsünü geride bıraktık. Dünya siyaset tarihi ve siyasi partilere şöyle göz gezdirdiğinizde, AK Parti birçok açıdan, yaptıklarıyla, çok net ifadeyle milletin partisi oldu" dedi.

'İNŞALLAH SİYASİ PARTİLERDEN POZİTİF CEVAP GELİR'

Bundan sonra Türkiye'nin önündeki sürecin ilk adımının anayasa değişikliği olduğunu kaydeden Dağ, 1982 Anayasası'nda birçok değişiklik yapılmasına rağmen birbiriyle uyumsuz hususların ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu konuda hiçbir dikte durumu söz konusu olmadan, bütün siyasi partilere; gelin bu anayasayı beraber konuşalım, tartışalım ve artık Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'na girdiği bu dönemde 'Türkiye Yüzyılı' anayasası ile taçlandıralım diyoruz. Bakalım siyasi partilerin buna karşı tavrı, düşüncesi ne olacak. Belki de en vizyoneri olacak ve yeni dönemin kapısını şöyle bir aralayacağımız, uzun yıllar hizmet edeceğimiz bu süreçte, en önemli dönüşlerden ve dönemeçlerden birisi; yeni, özgürlükçü, sivil bir anayasa olacaktır. Bu çağrımızı net bir şekilde ifade ediyoruz. İnşallah siyasi partilerden Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın 'Gelin beraber yapalım' dediği bu el uzatmaya karşı pozitif anlamda bir karşı cevap gelir. Biz de o cevaba karşı ülkemize önemli bir şey kazandırmış olabiliriz" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hamza Dağ'a tablo hediye etti. (DHA)