AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Eskişehir adayları şu şekilde:

ALPU - ALPARSLAN KOKU

BEYLİKOVA - VAHİT KARA

ÇİFTELER- KADİR BIYIK

GÜNYÜZÜ: HİDAYET ÖZMEN

HAN - BEKİR BELCELİ

İNÖNÜ - SERHAT HAMAMCI

MAHMUDİYE: MURAT UÇARER

MİHALGAZİ - ZEYNEP GÜNEŞ

MİHALLIÇÇIK - HALİL SAMİ BARIŞ

ODUNPAZARI: ÖZKAN ALP

SEYİTGAZİ - ERHAN ERDEN

SİVRİHİSAR - HÜSEYİN İLHAN

TEPEBAŞI - HAMİT YÜZÜGÜLDÜ

"İSTİSMAR SİYASETİNİN SONU GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.

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31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimlerin imzası var? Bütün otoyollar, otobanları kim yaptı? AK Parti. Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

"ŞEHİRLERİMİZİN KAYBEDECEK BİR GÜNÜ YOK"

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok.

Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni elen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü.

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"KÜÇÜK OYUNLARIN HESABI İÇİNDELER"

Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde.

Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç Arslan'ın gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet büyüklerinin otağı Eskişehir. Eğitimde sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. Belediyecilikte atılım dönemini 31 Mart'ta başlatacağız.

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Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme ve bu doğrultuda kendi adımlarını atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz.

Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü devletlerin arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.