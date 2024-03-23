AK Parti Ankara mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Para kulelerinin izahını yapamadılar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Laf değil, söz değil, icraat üreten biz varız. Ankara, Ankara... Sevgili Ankaralılar, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

"MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ"

Sözlerimin hemen başında dün Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

"MEYDANDA 200 BİN KİŞİ VAR"

Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Osmanlı'nın emaneti, cumhuriyetin başkenti Ankara maşallah bugün bir başka güzel. Sordum Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler, 200 bin. Ankara'ya 14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiği samimi destek için teşekkür ediyorum.

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Ankara'nın milli mücadelenin ardından Başkent olması, birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecek. Dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır.

Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

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Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz.

"ANKARA DAHA FAZLA YAVAŞLAMAYI KALDIRAMAZ"

Mevcut belediye başkanı şu 5 yılda, ne yaptı ya, ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldım. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Şehrin gerilediğini görüyoruz, biliyoruz. Ankara daha fazla yavaşlamayı daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz ya. Ankara'yı bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepimizin malumu. 9 gün sonra sandıkları patlatalım. Bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz. Kimsenin şahsıyla bir derdimiz yok.

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Ankara'mız her şeyin en iyisine, en modernine layıktır. Ankara, buraya gelen herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalıdır. Bu potansiyele de fazlasıyla sahiptir. Gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz.

Ankara, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirecek Ankara budur.

"CHP'NİN TUTUNDUĞU TAVIR ENDİŞE VERİCİ"

Demokrasi ve kalkınma yolculuğu uzundur. Attığımız her adımda gizli açık nice engellemelerle karşılaştık. Gövdesine ardı ardına balta darbeleri inen ağaç ne der, sapı bendendir. Ülkemizin hamlelerine çelme takanların çoğu aynı hissiyatı taşıyor. Gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var. Bu tiplerle uğraşmak bizi yorsa da yolumuzdan alıkoymadı. En çok da CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe verici.

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6'lı masa, altında da DEM vardı. Ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Bu dersi kim verdi, siz verdiniz. Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak. Cumhur İttifakı dimdik ayakta, yoluna devam ediyor.

"MATRUŞKA İTTİFAKI"

CHP bu seçimlerde yine utana sıkıla adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var ve bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Ortaya birde deste deste dolarlar, avrolar çıktı. Şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. Para kulelerinin doğru düzgün izahını yapamadılar. Birine para gönderecekseniz internet bankacılığı yerine 5-6 kişiye ne gerek var.

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Türk siyaseti çok yüzsüzlük gördü ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz.

Gözden Kaçmasın Bakan Fidan ve Murat Kurum gençlerin sorularını yanıtladı Haberi görüntüle

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Dün Karabük'teydim, oradan Çankırı'ya geçtim. Her ikisinde 40 bin 40 bin katılım vardı.

Ankara'ya son 21 yılda, bunu Yavaş'a da sorun sen ne yaptın, 1 trilyon 91 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Biz buyuz, eser siyaseti bu. Ankara'yı sağlığın başkenti haline getirdik. 23 millet bahçesi projemizden 13'ünü tamamladık. Ankara-Niğde otoyolunu tamamlayıp hizmete sunduk. Ankara-İzmir hızlı tren hattının inşası sürüyor. Başkent rayı Yenikent'e kadar uzatıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Ankara'nın içme suyu garanti altına aldık.

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"7 İSTASYONLU METRO HATTINI YATIRIM PROGRAMINA ALDIK"

Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan-Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz.

Sen belediye başkanı olarak ne yaptın? Çöp, çukur, çamur...

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmaya var mıyız? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.