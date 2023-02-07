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AK Parti Adıyaman milletvekili enkaz altında

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#AK Parti#Adıyaman#Deprem
AK Parti Adıyaman milletvekili enkaz altında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:00

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de Adıyaman’da enkaz altında olduğu öğrenildi.

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Yakup Taş’ın Twitter hesabından “Vekilimiz Yakup Taş, ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır” diye bir paylaşım yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş’ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 1959 yılında Adıyaman’da doğdu. Evli ve 6 çocuk babası olan işinsanı Taş, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Yakup Taş, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman’da zirai ve ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

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#AK Parti#Adıyaman#Deprem

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