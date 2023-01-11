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‘Ajan’lık polemiği

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#Zafer Partisi#Ümit Özdağ#Bahçeli
‘Ajan’lık polemiği
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi için söylediği ‘istihbarat fosili’ sözlerine yanıt verdi.

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Ümit Özdağ dün İstanbul’da basın toplantısı düzenledi ve seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı bittiği sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de grup toplantısında konuşuyordu. Özdağ, Bahçeli’nin kendisi için söylediği “Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, ‘hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ açıklaması yaptı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, şerefli Türk savcılarının ana görevi” sözleri üzerine şöyle karşılık verdi:

HADİ ORADAN SEN DE

“Bu seviyesiz açıklamaya Zafer Partisi olarak vereceğimiz tek cevap var... Sinan Ateş’in bir komployla, uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı yayımlamayan, ailesine ‘Başınız sağ olsun’ demeyen, arkadaşlarına ‘Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin’ demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Söz istihbarat servislerinden açılmışken, rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi
oradan sen de.”

 

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#Zafer Partisi#Ümit Özdağ#Bahçeli

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