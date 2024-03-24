Ailesi engel oldu... Gaziantepli çift, CİMER sayesinde evlendi

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Gaziantep'te yaşayan İbrahim Doğan (24) - Esra Bağmacı (23) çifti, genç kızın ailesinin onay vermemesi nedeniyle evlenemeyince çareyi CİMER'de buldu.

Yaklaşık bir buçuk yıl istediği kızı alamayan Damat Doğan'ın CİMER'e evlenemediklerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şikayet başvurusu yapmasından bir gün sonra yetkiler konu ile ilgilenmeye başladı. Yetkililerin araya girmesiyle aile kızının evlenmesine ikna oldu.

Genç çift, ailenin de onayının alınmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşya destekleriyle dünya evine girerek mutlu yuvalarını kurdu.

"YAKLAŞIK 1,5 YIL İSTEDİK AMA AİLESİ VERMEDİ, BEN CİMER'E YAZDIM"

Genç çifti mutlu yuvalarında ziyaret eden Fatma Şahin, mutluluklar dileyerek hediye de takdim etti. Ziyaret sırasında evlilik hikayesini anlatan damat İbrahim Doğan, "Yaklaşık 1,5 yıl istedik ama ailesi vermedi. Ben de bu durumu CİMER'e yazdım.

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CİMER'de, 'Cumhurbaşkanım, ben 18 yaşından beri size destek veriyorum. Ben bu kızı istiyorum ama vermiyorlar. Gelin bana bu kızı isteyin' diye yazdım. Hemen ertesi gün beni kurumlardan aramaya başladılar ve İl Müftülüğü'ne davet ettiler.

'HER YERDEN BİZİ ARAYIP DURUYORLAR'

Gittim müftülüğe orada yetkililer ayaklanarak, 'sen Ankara'yı ayağa kaldırmışsın, her yerden bizi arayıp duruyorlar, hadi gidelim kızı isteyelim de sen de rahatla biz de rahatlayalım' dediler. Sonrasında da isteme falan oldu ve kabul etti ailesi. Biz de yuvamızı kurduk" dedi.