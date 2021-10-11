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Ailecek uçuyorlar

#Pilot#Aile#THK
Ailecek uçuyorlar

Zuhal ve Kadri Özün çiftiyle kızları Gökçin ile oğulları Gökhür, Türk Hava Kurumu’ndan (THK) aldıkları eğitimle pilot oldu. Kadri Özün emekli olurken, eşi ve iki çocuğu görevlerine devam ediyor. Aile üyeleri, yıllarca hep beraber uçmanın keyfini ve gururunu yaşadıklarını söylüyorlar.

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ANKARA’da Kadri Özün (65), sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirildiği THK Uçuş Akademisi’nde 1973 yılında 2 yıllık uçuş eğitimine başlayarak pilot oldu. Özün, ardından akademide uçuş öğretmenliği yaparken, aynı zamanda kurum bünyesindeki Planör Okulu’nda ‘uçuş eğitim müdürlüğü’ görevini üstlendi. Kendisi gibi öğretmen pilot olan Zuhal Özün (62) ile 1981’de evlendi. Göklere âşık olan çift, 1982’de dünyaya gelen oğullarına ‘Gökhür’, 1992’de doğan kızlarına da ‘Gökçin’ ismini verdi.

Ailecek uçuyorlar

ANNE-BABANIN İZİNDE

Kurumda eğitim uçaklarının arasında büyüyen Gökhür (39) ve Gökçin (29) de anne ve babasının izinden gitti. Gökhür ve Gökçin, kurumda aldıkları uçuş eğitimiyle pilot oldu.

Kadri Özün, THK Uçuş Akademisi’nde uçuş öğretmenliği, hava taksi pilotluğu, yangın ve ilaçlama pilotluğu yaptıktan sonra 1989’da ayrılarak özel şirketlerde kaptan pilot olarak çalıştı, 2004 yılında da emekli oldu. Zuhal Özün ise eşinden aldığı uçuş eğitiminin ardından kurumda uçuş öğretmenliğini sürdürürken, Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakındoğu Havacılık’ta da ‘eğitim müdürü’ olarak görev yapıyor. Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitiren ve 11 yıldır havacılıkla uğraşan Gökçin Özün, öğrenci pilot olarak THK ve farklı kurumlarda eğitimine devam ediyor. Ağabeyi 21 yıllık pilot Gökhür Özün ise THK’da eğitimine devam ederken, annesiyle beraber Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakındoğu Havacılık’ta ‘kalite müdürü’ ve ‘pilot eğitmeni’ olarak da çalışıyor.

‘BERABER UÇTUK’

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Zuhal Özün, babası havacı emekli Kurmay Albay Orhan Şenyuva’nın izinden gittiğini anlatarak, “Ata’mızın kurmuş olduğu THK’da babam emekli kurmay Albay Orhan Şenyuva’nın izinden devam ettim. 16 yaşında amatör olarak paraşüte başladım. Eşimle THK’da tanıştım. Evlendikten sonra da mesleğimi çok sevdiğim için yıllarca burada devam ederek beraber uçtuk. 2 çocuğumuz da izimizden devam etti. Uçuşlarıma da aynı zamanda çocuklarımla birlikte devam etmekten dolayı gururluyum” dedi.

Kadri Özün ise ailece pilot olmanın verdiği gururla yaşadığını söyleyerek, “Ailecek uçuyoruz. Gururluyum, mutluyum” ifadelerini kullandı.

Ailecek uçuyorlar

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‘UMARIM ROL MODEL OLURUM’

GÖKÇİN Özün, “Havacı bir aileden geliyorum. 3’üncü nesil pilotum. Eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Kimya mezunuyum ama kimyagerlik yapmadım, çünkü mesleğimi sevmiyordum. Ne zaman havaalanına gelsem, uçaklara bindiğimde buraya ait olduğumu anladım. Ofis manzaranız tamamen bulutlar ve mavi gökyüzü. Havacı bir aileden olmak, uçmak mükemmel bir şey. ‘Gerçekten pilot musun yoksa hostes misin?’ diye çok sorular geliyor ama pilotum. Umarım ben de ileride annem ve Sabiha Gökçen gibi başka Türk kadınlarına rol model olabilirim” dedi.

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#Pilot#Aile#THK