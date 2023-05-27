Ailece Meclis’te

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AK Parti’den milletvekili seçilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek rozetini kendi taktı. Ailesiyle gelen vekiller kayıt yaptırırken, annesi, eşi ve çocuğu ile birlikte objektiflere poz verdi. Kayıt işlemlerini tamamlayan vekil sayısı 52’yi buldu.

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İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu’nun rozetini oğlu Isbara Alp taktı. Küçük çocuk, rozetini taktıktan sonra annesine sarılınca şeref holü neşelendi.MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya kayıt işlemleri sırasında en geniş aile pozunu veren isim oldu. Karakaya, eşi Serpil Karakaya, kızı Gül Kadriye Karakaya Eren, damadı Kerem Eren ve torunları Alptuğ ve Zeynep Naz’la Meclis ’e geldi. Karakaya’nın rozetini torunları taktı.İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker’in rozetini annesi Döndü Beker, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın rozetini oğlu Efe Uysal, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un rozetini eşi Serpil Özyavuz taktı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, eşi Elif Can Akdoğan, oğulları Tuna Çağan, Behzat Çınar ve yeğeni Ruşen Efe Ulusoy’la, AK Parti Kırşehir Necmettin Erkan eşi Özlem ile oğulları Kağan ve Baturalp’le, İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, eşi Esra Zorlu ve oğlu Bahri Yiğit’le geldi.





