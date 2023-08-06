Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan deprem paylaşım: Unutmadık, unutmayız

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Bakan Göktaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin 6'ncı ayında sosyal medya hesabından bir video klip paylaştı. Göktaş, depremlerin ardından 85 milyon vatandaşın tek yürek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benzeri görülmemiş bir dayanışma ve birlik beraberlik ruhu gösterdik. Türkiye'nin kendi sınırlarından ibaret olmadığını bütün dünyaya kanıtladık. Bizler tarihimizin en acı günlerinde sırtımızı önce yüce rabbimize sonra aziz milletimize dayadık. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde hükümet olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların acılarına ortak olduk. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Depremin ilk anından itibaren 11 bini aşan çalışma arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bu süreçte bazı arkadaşlarımız kendilerinin de kayıpları olduğu halde sahada görev yaptılar. Sadece kendi acılarına değil yetişebildikleri tüm acılara merhem olmaya çalıştılar. Bu fedakarlığı, bu kahramanlıkları kelimelerle tarif etmek imkansız."

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'YÜZYILIN FELAKETİNİ YÜZYILIN FEDAKARLIKLARIYLA ATLATIYORUZ'

"Her çağrıda bize uzanan elleri sımsıkı tuttuk" diyen Göktaş, "Her talebi en hızlı şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz sahada kaldık. Yüzyılın felaketini yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya da devam edeceğiz. Bu felaket, içimizdeki kahramanların ne kadar çok olduğunu, bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdi. Yaşadıklarımızı unutmayacağız, vefat eden vatandaşlarımızı her zaman rahmetle anacağız. Bununla birlikte birbirinden değerli illerimizi depremin yan etkilerine terk etmeyeceğiz. Sizleri sadece depremle anılan şehirler olmaktan her geçen gün biraz daha uzaklaştıracağız. Hız kesmeden aziz milletimiz için her şeyin en güzelini sunmaya devam edeceğiz. İyiliği güçlendirmek için inancı ve ümidi koruyacağız. Hep beraber yeni Türkiye'yi daha aydınlık ufuklara taşıyacağız" dedi. (DHA)