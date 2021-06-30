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Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Aile Sağlığı Merkezinde ‘pes’ dedirten koronavirüs aşı hırsızlığı! Bu da oldu

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Aile Sağlığı Merkezinde ‘pes’ dedirten koronavirüs aşı hırsızlığı! Bu da oldu

İzmit'te meydana gele olayda bir genç, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevlinin aşı odasından çıktığı sırada içeri girip, 6 koronavirüs aşısı çaldı

Gündoğdu Mahallesi'nde önceki gün öğleden sonra Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir genç, görevli aşı odasından çıkınca içeri girdi. İddiaya göre, 6 koronavirüs aşısı çalan ismi açıklanmayan genç, merkezden ayrıldı. Aşıların eksik olduğunu fark eden sağlık çalışanları, hırsızlığı güvenlik kameralarından tespit ederek polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci yakalayarak gözaltına aldı.

Aile Sağlığı Merkezinde ‘pes’ dedirten koronavirüs aşı hırsızlığı Bu da oldu

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Aile Sağlığı Merkezine gelip bir süre koridorda bekleyen şüphelinin, aşı odasına girdiği, yaklaşık 20 saniye sonra odadan çıktığı görüldü. Aşı odasından çıktığı sırada bir personel ile karşılaşan şüphelinin, daha sonra aile sağlığı merkezinden ayrıldığı görülüyor.Aile Sağlığı Merkezinde ‘pes’ dedirten koronavirüs aşı hırsızlığı Bu da oldu

 

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