×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aile sağlığı merkezini talan ettiler: Elektrik sigortasına kadar çaldılar

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Aile Sağlığı Merkezi#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 15:30

Diyarbakır’da hırsızların hedefinde bu sefer aile sağlığı merkezi vardı. Binaya giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bilgisayar ve klima motorlarının da bulunduğu yaklaşık 200 bin liralık malzeme çaldı.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehit Mahallesi’ndeki Ali Gaffar Okan Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar görünce yan taraftaki konteynerde hizmet verilmeye başlanan sağlık merkezinin binasına giren kişi veya kişiler, yaklaşık 200 bin lira değerindeki demir kapı ve pencereler, 2 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 bilgisayar kasası, 2 laptop, 1 telefon ve 3 klima motorunu çalarak kaçtı.

Aile sağlığı merkezini talan ettiler: Elektrik sigortasına kadar çaldılar

Mesaiye gelen sağlık çalışanları, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Aile sağlığı merkezini talan ettiler: Elektrik sigortasına kadar çaldılar

Aile sağlığı merkezini talan ettiler: Elektrik sigortasına kadar çaldılar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Aile Sağlığı Merkezi#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!