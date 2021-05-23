Aile hekimliği (sağlık ocağı) çalışma saatleri 2021 - Sağlık ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı?

Sağlık konusunda hizmet sunan sağlık ocakları (aile hekimliği) vatandaşlara hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında ilk adres olarak tanımlanıyor. Devlet tarafından mahalle, köy, idari birimlerdeki vatandaşlar için sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarının 2021 yılı çalışma saatlerinin birçok vatandaş, internette araştırıyor. "Sağlık ocağı kaçta açılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, sağlık ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanır? İşte, 2021 aile hekimliği (sağlık ocağı) mesai saatleri...

Ülke genelinde sağlık ocakları, bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri sunan bir merkez olarak biliniyor. Sağlık ocakları hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahiplerdir. Peki, sağlık ocakları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, 2021 yılı sağlık ocakları çalışma saatleri.

SAĞLIK OCAĞI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SATLERİ 2021

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

*e-Devlet ve Sağlık Bakanlığının elektronik uygulaması olan e-Nabız üzerinden, kişiler kendilerine en yakın aile hekimini harita üzerinden görerek elektronik ortamda aile hekimi değişikliğini yapabilmektedir. Her ayın 5' i ile 21 arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23:59'da, ayın 21' inden sonraki ayın 5' ine kadar olan değişiklik talepleri ise sonraki ayın 5' inde gece 23:59' da gerçekleşmektedir. Değişiklik taleplerinin gerçekleşme zamanına kadar iptal edilebilmesi mümkün olup, değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamamaktadır. Kayıtlı vatandaş sayısı 4.000'den fazla olan hekime geçiş söz konusu olmayıp, 3 ay içerisinde en fazla 1 defa değişiklik yapılabilmektedir.

*Yazılı talep ile kişinin kendisinin seçmek istediği aile hekimine veya ilgili Toplum Sağlığı Merkezine / İlçe Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvuru ile yapılabilmektedir.

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir. Bunun dışında e-Nabız uygulamasına e-devlet üzerinden erişmeniz de mümkündür.

*Bunun dışında sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişiler ve geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek kişiler, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir hasta uygulaması kapsamında sağlık hizmeti alabilmektedir. Yaz tatili, seyahat veya başka bir sebep ile başka bir yerleşim yerinde sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda ‘‘Misafir Hasta’’ tanımıyla o ildeki Aile Hekiminden sağlık hizmeti alınabilmesi mümkündür. Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir hasta uygulaması bakımından tek bölge kabul edilmekte olup, bu bölge içinde sağlık hizmet alma talebi misafir hasta uygulaması kapsamına girmemektedir. Kişilerin acil haller dışında öncelikle kendi aile hekiminden hizmet almak üzere planlama yapması yerinde olacaktır.

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