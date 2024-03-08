Aile Bakanlığı’ndan 12 kadına ödül... Her biri gurur tablosu

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AZİM TİMSALLERİ

Zülal Tannur: Görme engelli Zülal Tannur, ‘From Your Eyes’ adıyla yapay zekâ ve insanın işbirliğinde görme engellilere ayrıntılı betimlemeler sunan bir platform geliştirdi. Platform 27 farklı ülkede 2 bine yakın kullanıcı ve gönüllüye ulaşarak sekiz bin görselin betimlenmesini sağladı.





Merve Başoğlu: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün koruma ve bakımı altında büyüyen Merve Başoğlu, Konya’dan Nice’e uzanan bir başarıya imza attı. Nice Sophia Antipholis Üniversitesi Nice Konservatuvarı’nı sınıf atlayarak 3 yılda bitiren Başoğlu, Fransa’da göğsümüzü kabartıyor.

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Aliye Üzüm: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, eşini ve iki erkek çocuğunu kaybeden 54 yaşındaki Aliye Üzüm, iki çocuğa koruyucu aile olarak yaşamlarını değiştirdi.

Senem Oruç: 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilerin Ankara’da şehit ettiği ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç’un annesi.

Hamide Doğangün: Omurilik felci olan Hamide Doğangün, azmiyle atletizm branşında önemli mesafe katetti. Tokyo Paralimpik Oyunları 5’incisi oldu. 5 aylık hamileyken Türkiye Şampiyonası’na katılan ve şampiyonluk elde eden Doğangün, bebeğini 7 aylıkken dünyaya getirdi.

Nihad Abunasser: Türkiye’de eğitim gören ve Amerika’nın İsrail yanlısı politikalarına karşı eleştirel bir duruş sergileyerek Filistin’deki baskı, işgal ve özgürlük eksikliği gibi konulara dikkat çeken aktivist Nihad Abunasser, TÜBİTAK’ta program koordinatörü olarak görev yapıyor.

Alev Alatlı: 2 Şubat 2024’te 81 yaşında hayatını kaybeden yazar, akademisyen, sosyolog Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle Türkiye’nin düşünce dünyasında çok aydınlık bir iz bıraktı.





Oya Kayacık: 82 yaşında vefat eden Oya Kayacık, ömrünü bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adadı, 60 yılı aşkın süre boyunca İstanbul’daki Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’nde gönüllü çalıştı.

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İLK KADIN GENERALİMİZ









Özlem Yılmaz: 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. İlk kıta görevini Silopi’deki 23. Piyade Tugayı’nda takım komutanı olarak yaptı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Özlem Yılmaz, Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali oldu. İki çocuk annesi Yılmaz, 2023’te Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı’na atandı.

UZAY YOLCULUĞUNA İMZA ATTI









Prof. Dr. Didem Balkanlı: Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nce Cumhuriyet’in 100. yılı için Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevinde yapılması planlanan deneyler arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Balkanlı Özçimen’in ‘ALGALSPACE’ başlıklı, ‘Uzay Koşullarında Antarktika ve Ilıman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması’ da yer aldı.

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1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI









Rabia Birsen Göğercin: Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan Göğercin’in hayatı, bir Kurban Bayramı’nda beklenmedik şekilde değişti. Babasının kasap dükkânında çalışırken, kolunu bir kıyma makinesine kaptırdı. Sağ eli bilekten ampute edildi. Bu durum yaşamını kalıcı şekilde değiştirse de o bu zorlu deneyimi özgüveni ve neşesiyle aşmayı başardı. Genel kültürü ve bilgi birikimini geliştirdi. ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının yıldızı olan Göğercin, büyük bir başarı elde etti ve 1 milyon liralık soruyu açtırdı.

CESUR YÜREK ŞEYMA HEMŞİRE









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Şeyma Alakuş: 6 Şubat gecesi saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin etkilediği illerden birisi de Gaziantep oldu. 7 kişilik bir ailenin çocuğu olan Alakuş, depreme nöbette olduğu Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde yakalandı. Pek çok yakınını bu depremde kaybetti. Evleri depremde büyük hasar gördü. Ailesi deprem sonrası Bursa’ya taşındı. Deprem anında büyük bir kahramanlık örneği gösteren, hastanedeki bebekleri kurtaran ve bu çabası kameralara da yansıyan Alakuş’un görüntüleri herkesin takdirini topladı.