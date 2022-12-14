Aile Bakanlığı ve H.K.G. mahkemeye başvurdu: Üçünü de tutuklayın

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, H.K.G.’nin 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G., ses kayıtlarını da delil olarak sundu.

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İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Kadir İstekli’nin ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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‘GİZLİLİK KARARI’ TALEBİ

H.K.G.’nin avukatı önceki gün davanın görüleceği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçeyle başvurdu. Hiranur Vakfı Kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu olarak yargılanmasını talep eden H.K.G.’nin avukatı, mahkeme dosyasına da gizlilik kararı istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 12 Aralık’ta davanın öne çekilmesi ve sanıkların tutuklanması talebiyle mahkemeye başvuruda bulundu.

O İFADE DE KURGUYMUŞ: AİLEM YAZDI BEN İMZALADIM

Türkiye’yi sarsan istismar skandalında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. H.K.G.’nin çocuk yaşta evlendirilmesine dair ilk soruşturma 2012’de başlamış ve hastaneden alınan raporla da bitirilmişti. H.K.G.’nin 2012’deki soruşturmada verdiği ifade de soruşturmanın bitirilmesinin gerekçelerinden biri olmuştu.

‘17 YAŞINDAYIM’ DEDİRTTİLER

H.K.G. o ifadeyi 17 Ağustos 2012’de Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Çocuk Büro Amirliği’nde vermiş ve şöyle demişti: “Kadir İstekli ile tanışıp birbirimizi sevdik. Ailelerimizin onayı ve kendi isteğimizle 7 Nisan 2012’de düğün yaptık. Kimsenin zorlaması ve baskısı olmadan kendi isteğim ve rızam ile ilk cinsel birlikteliğimi resmi nikâhsız eşim Kadir İstekli ile yaşadım. Benim asıl yaşım 17’dir. Babam benim yaşımı okula gitmeden hafız olayım diye küçük yazdırmış. Resmi nikâhımı da 16 yaşıma girince mahkeme kararı ile yaptırmayı düşünüyoruz. Kimseden davacı, şikâyetçi değilim.”

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KEMİK TESTİNE BAŞKASI GİRDİ

H.K.G. şikâyetçi olduğu ve davanın açıldığı soruşturmada 2012’de kendisinin yerine kemik yaşı testine başkasının sokulduğunu söyledi. Ayrıca bu soruşturmada verdiğiifadenin de arka planını anlattı. H.K.G. ifadenin kendi beyanları olmadığını, ailesi tarafından hazırlanan ifadeyi imzaladığını söyledi.(Musa KESLER/İSTANBUL)

DURUŞMA ÖNE ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem duruşmanın erkene çekilmesi hem de tutuklama için talepte bulundu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarih talebini uygun buldu. Haklarında tutukluluk kararı verilmesi istenen sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in hâkim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023’ten 30 Ocak 2023 tarihine alındı.

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İSMAİLAĞA’DAN AÇIKLAMA: KİM OLURSA OLSUN REDDEDİYORUZ

İsmailağa Cami İlim ve Hizmet Vakfı’nın avukatı Esat Gökdemir, yazılı bir açıklama yaparak istismar olayını kınadı: “6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur. İddiaların ispatlanması durumunda tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kimolursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlaksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi, bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez. Malum olduğu üzere bir cemiyete bağlılık iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız. Bu itibarla, birtakım münferit iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetlive maksatlı oldukları açıktır. Bu husus, İsmailağa’ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin, bu camianın en temel esasları arasında yer alan, ‘resmi nikâh olmadan dini nikâh yapılmaz’ desturuna muhalefeti ise asla bizlerle ilişkilendirilemez. Başta çocuk istismarı olmak üzere, fıtrat, ahlak ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle, en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz.” (Fatma AKSU/İSTANBUL)

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ÇOCUK İSTİSMARINDA BERAATA BOZMA TALEBİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’da 7 yaşındaki kız çocuğunu, okul panosundaki fotoğrafları gösterme bahanesiyle kucağına alıp özel bölgelerine dokunarak, istismar eden öğretmen için verilen beraat kararının bozulmasını istedi. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, temyiz sonucunda da Yargıtay 9. Ceza Dairesi delil yetersizliğinden oyçokluğuyla kararı bozmuştu. Bozma kararından sonra yeniden yapılan yargılamada duruşma savcısı “mağdur çocuğun anlatımlarının istikrarlı, mağdur çocuğun anlatımlarının temel ölçüt olduğunu” belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme 12 Eylül 2022 tarihinde sanık hakkında beraat kararı verdi. Ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, duruşma savcısı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı. 14 Kasım tarihli tebliğnamede sanık hakkında verilen beraat kararının bozulması istendi. “Sanık cinsel saikle hareket etti. Mağdurenin beyanları soyut değil” denilen tebliğnamede, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin dosyaya ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.(Mesut Hasan BENLİ / ANKARA)