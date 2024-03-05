Aile Bakanlığı 8 Mart’ta 4 yıllık yol haritasını açıklayacak

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Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, “Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hazırladık. Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı’nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız " açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU BM’DE ANLATILACAK

BM'de Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacaklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Kadınlar Haftası kapsamında New York'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacağız. Ülkemizin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacağız" dedi.

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GAZZE İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

BM çatısı altında yan etkinlikler de düzenleyeceklerini belirten Göktaş, şunları söyledi: "Türkiye'nin 'kimseyi geride bırakmayan' sosyal hizmet konusundaki bakış açısını BM platformunda diğer ülkelerle paylaşacağız. Ülke beyanımızı gerçekleştireceğiz. BM çatısı altında çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarını ele alacağımız uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini davet ettiğimiz bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. Her türlü platformda Filistin'i, Gazze'yi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu konuyu ne kadar çok kamuoyu gündemine taşıyabilirsek o kadar farkındalık oluşacağını biliyoruz. İkili görüşme fırsatı bulduğumuz muhataplarımızla ülkemizin güncel konulardaki perspektifini de paylaşacağız."