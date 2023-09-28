AİHM'in FETÖ kararına Bakan Tunç'tan açıklama: Emsal teşkil etmiyor

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Bakan Tunç'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

Mahkemenin yetkisini aştığını düşünüyoruz. Emsal karar teşkil etmiyor. Karar gerekçeleriyle ortaya çıktığında daha detaylı açıklama yapabiliriz. AİHM'in delil incelemesi yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu deliller ışığında terör bağlantısı ortaya çıkıyor. Burada suç terör örgütü suçu.

KANUN HÜKMÜ FİLMİ



Altın Portakal Festivali'nde terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez. Kültür Bakanlığımızın aldığı kararı çok doğru buluyoruz.