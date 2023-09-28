×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AİHM'in FETÖ kararına Bakan Tunç'tan açıklama: Emsal teşkil etmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Tunç#AİHM#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 12:57

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin FETÖ ile ilgili verdiği ihlal kararı hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç, 'Mahkemenin yetkisini aştığını düşünüyoruz. Emsal karar teşkil etmiyor.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Tunç'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

Mahkemenin yetkisini aştığını düşünüyoruz. Emsal karar teşkil etmiyor. Karar gerekçeleriyle ortaya çıktığında daha detaylı açıklama yapabiliriz. AİHM'in delil incelemesi yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu deliller ışığında terör bağlantısı ortaya çıkıyor. Burada suç terör örgütü suçu.

KANUN HÜKMÜ FİLMİ

Altın Portakal Festivali'nde terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez. Kültür Bakanlığımızın aldığı kararı çok doğru buluyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Tunç#AİHM#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!