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YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11

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#YSK#Ahmet Yener#Secim2024
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 11:22

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu duyurdu.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup katılım oranı 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir.

CHP 35, AK PARTİ 24 BELEDİYE KAZANDI

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Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

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#YSK#Ahmet Yener#Secim2024

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