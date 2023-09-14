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Ahmet Şuayip’e büyük ayıp: Soyguncular mezarını açtı

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#Ahmet Şuayip#Eyüpsultan#Mezar
Ahmet Şuayip’e büyük ayıp: Soyguncular mezarını açtı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 07:00

Servet-i Fünun ve arkadaşlarıyla kurduğu Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda yazılar yazan eski İstanbul Maarif Müdürü Ahmet Şuayip’in Eyüpsultan’daki mezarı, mezar soyguncuları tarafından açılıp tahrip edildi.

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Türkiye’de pozitivizm akımının tanınmasında büyük rolü olan Ahmet Şuayip, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İstanbul Maarif Müdürlüğü yaptı. Ayrıca Sayıştay’ın temelini oluşturan, Tanzimat döneminde kurulmuş Divan-ı Muhasebat’ta savcı olarak çalıştı. Servet-i Fünun ve arkadaşlarıyla kurduğu Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda yazılar yazdı. 1910 yılında, İstanbul’daki tifo salgınına yakalanarak henüz 34 yaşındayken vefat etti ve Eyüpsultan’da defnedildi.

HALİÇ’İ TEPEDEN GÖRÜYOR

Ahmet Şuayip’in oldukça görkemli olan, Haliç’i tepeden gören lahit mezarı soyguncular tarafından açıldı ve tahrip edildi. 17. yüzyıl üzerine çalışmalar yapan araştırmacı Hüseyin Kala, Ahmet Şuayip’in tahrip edilen mezarını buldu. Hüseyin Kala mezarla ilgili şunları söyledi: “4 yıldır mezarlar üzerine çalışmam sebebiyle Eyüpsultan Mezarlığı’nda geziniyordum. Üst kapağı çıkarılıp kenara konulmuş, lahit yani oda kısmı açılmış bir mezar gördüm. Mezara muhtemelen içinde ne var ne yok diye bakmışlar. Mezar taşını okuyunca Ahmet Şuayip’e ait olduğunu anladım. Mezar tahribiyle genelde Karacaahmet Mezarlığı’nda karşılaşıyoruz. Eyüpsultan turistik bir yer olduğu için böyle vakalar daha az oluyor. Konuyu yetkililere bildirdim, sonucunu takip ediyorum.”

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Ahmet Şuayip’e büyük ayıp: Soyguncular mezarını açtı

ONARIM YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tahrip edilen Ahmet Şuayip’in mezarı için harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz tahrip edilen mezarın halinden haberdar. Birkaç gün içinde onarım için çalışmalara başlayacağız” denildi.

 

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#Ahmet Şuayip#Eyüpsultan#Mezar

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