Ahlâksızlara ters kelepçe! Kadınlara uyuşturucu kullandırıp fuhşa zorlamışlar

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, özellikle Eryaman bölgesinde bulunan günübirlik evlerde, kadınların uyuşturucu madde kullanmaya teşvik edildiği, zorla fuhşa yönlendirildiği ve elde edilen gelirle tekrar uyuşturucu temin edilerek sokak satıcılarına dağıtıldığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 4 ay süren projeli çalışmalar sonucunda, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, söz konusu şüphelilerden uyuşturucu temin eden 35 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam tüp ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrol ile diğeri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ayrıca çalışmalar sürecinde düzenlenen ara yakalamalarda 14 şüpheli gözaltına alındı, 24,35 gram eroin, 14,25 gram metamfetamin, 37,81 gram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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