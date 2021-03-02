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Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Ahıra sahte içki baskını: 1 gözaltı

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Ahıra sahte içki baskını: 1 gözaltı

ÇORUM 'da jandarma ekiplerince önceden ahır olarak kullanılan yere düzenlenen baskında, varillerde 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte daha önce ahır olarak kullanılan bir yapıda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, ahır, yanındaki ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 bin 270 litre sahte şarap ve 21 litre sahte rakı ile 600 kilogram kuru üzüm ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ekipler ayrıca, sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

 

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