AÄŸzÄ±na havlu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kuryenin son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Kargo ÅŸirketinde kurye olarak Ã§alÄ±ÅŸan ErÅŸan Aydemir, 3 gÃ¼n Ã¶nce KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esi Atapark Mahallesi 340'Ä±ncÄ± Cadde'deki evinde elleri baÄŸlÄ±, aÄŸzÄ±na da havlu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu. VÃ¼cudunda darp izleri bulunan Aydemir'in, internette arkadaÅŸlÄ±k sitesi Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Samet Eren Emelce ve OÄŸuzhan Ãœlker tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen Emelce ve Ãœlker, polis tarafÄ±ndan saklandÄ±klarÄ± evde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SuÃ§larÄ±nÄ± itiraf eden Emelce ve Ãœlker, hÄ±rsÄ±zlÄ±k amacÄ±yla eve girdiklerini, direnince Aydemir'i bayÄ±ltmak amacÄ±yla ellerini baÄŸlayÄ±p darbettiklerini ve aÄŸzÄ±na havlu koyduklarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takÄ±m elbise alarak evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸÃ¼pheliler, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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GÃœVENLÄ°K KAMERASI GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

Emelce ve Ãœlker'in, Aydemir'in oturduÄŸu apartmana girerken ve Ã§Ä±karken gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de motosikletle bir sÃ¼re binanÄ±n Ã§evresinde dolaÅŸan 2 ÅŸÃ¼phelinin, daha sonra binaya girdiÄŸi ve 40 dakika sonra tekrar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Binaya girerken elleri boÅŸ olan Emelce ve Ãœlker'in evden Ã§anta ile Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ve ellerinde takÄ±m elbise olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin ayrÄ±ca motosiklete binerken gÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ± fark edip, elleriyle yÃ¼zlerini kapatmalarÄ± dikkat Ã§ekti.





Ã–te yandan ErÅŸan Aydemir'in de son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Aydemir, olaydan yaklaÅŸÄ±k 2 saat Ã¶nce evinin bulunduÄŸu sokaktaki marketten alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de marketten iÃ§ecek ve yiyecek alan Aydemir'in, daha sonra ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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