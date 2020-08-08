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İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 15:16,Son Güncelleme:

Ağva'da panik! Herkes seferber oldu...

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Ağva'da panik! Herkes seferber oldu...
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İstanbul'un Şile ilçesinde Ağva'da denize giren bir kişi dalgalar arasında kayboydu. Başakşehir'de güvenlik görevlisi olan evli ve bir çocuk babası Süleyman Yavuz kayınbiraderi denize girdi. Ancak Yavuz bir anda dalgalarla gözden kayboldu. Kayınbiraderi durumu sahilde bulunan can kurtaranlara haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de güvenlik görevlisi olan evli ve bir çocuk babası Süleyman Yavuz (37), kayınbiraderi ile  sabah saatlerinde Ağva Plajı'na geldi.

Yavuz ve kayınbiraderi denize girdi. Ancak Yavuz bir anda dalgalarla gözden kayboldu. Kayınbiraderi durumu sahilde bulunan can kurtaranlara haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağvada panik Herkes seferber oldu...


Süleyman Yavuz'u arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye arama kurtarma ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD) katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına kuvvetli akıntıdan dolayı zaman zaman ara verildi. Öte yandan durumu öğrenen Yavuz'un ailesi, plajda sinir krizi geçirdi. Şile Belediyesi'nin kurduğu çadırda çalışmaları takip eden yakınlarını ise, 112 Sağlık Ekipleri sakinleştirdi. Süleyman Yavuz'u arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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