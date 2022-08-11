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Ağustos sağanağı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Yağmur#Sağanak
Ağustos sağanağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün İstanbul’un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte işyerlerini su bastı, rögarlar taşarken yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi.

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Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent geneli için yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Silivri’de aniden bastıran yağmurda bazı altgeçitler suyla doldu. Bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı, yollar göle döndü. Yağış sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Esenyurt’ta servis minibüsü yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura düştü. Servis şoförü, “Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı, ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü” dedi. Avcılar’da da sağanak nedeniyle bir ekmek fırınını su bastı. Mehmet Nuri Bozkuş, fırınında yaklaşık 50 bin TL tutarında zarar oluştuğunu söyledi.

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TEKİRDAĞ’DA DA ETKİLİ OLDU

Tekirdağ’da da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yer yer etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler, caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Ağustos sağanağı

BUGÜNE DİKKAT

Meteoroloji bugün de zaman zaman kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, “Sevgili İstanbullular, perşembe (bugün) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası’nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım” dedi.

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#Meteoroloji#Yağmur#Sağanak

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